Спортът по телевизията - 6 декември

Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Ню Джърси Девълс" - "Вегас Голдън Найтс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)
22:30 ММА: Cage Warriors 199, галавечер в Нюкасъл
Макс спорт 1
04:30 Голф: Australian Open, III ден
11:00 Голф: "Недбанк Чалъндж", III ден
19:00 Сенши: бойна галавечер във Варна
БНТ 3
07:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Милин, паралелен слалом
11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии
20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали
ТВ 1
10:00 Ръгби: държавно първенство, "Локомотив" (София) - "Балкански котки" (Берковица)
14:30 Ръгби: държавно първенство, "Янтра" (Габрово) - "Валяците" (Перник)
Евроспорт 1
10:30 Северна комбинация (мъже): СК в Трондхайм, 10 км масов старт
11:10 Северна комбинация (жени): СК в Трондхайм, 5 км масов старт
12:00 Ски бягане (мъже): СК в Трондхайм, скиатлон
13:50 Ски бягане (жени): СК в Трондхайм, скиатлон
15:10 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, 1/2-финал, Джъд Тръмп - Нийл Робъртсън
18:30 Ски (жени): СК в Тремблан, гигантски слалом, I манш
19:30 Ски (мъже): СК в Бийвър Крийк, супер Г
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, 1/2-финал, Бари Хоукинс / Марк Селби - Шон Мърфи / Джан Анда
Евроспорт 2
10:30 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, волна програма, танцови двойки
12:55 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, волна програма, мъже
14:05 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, волна програма, жени
15:30 Ски скокове (мъже): СК във Висла, голяма шанца
17:30 Биатлон (мъже): СК в Йостерсунд, 10 км спринт
19:00 Голф: PGA тур, "Уърлд Чалъндж", III ден
Диема спорт 3
12:30 Формула 1: ГП на Абу Даби, трета тренировка
14:15 Формула 2: ГП на Абу Даби, спринт
16:00 Формула 1: ГП на Абу Даби, квалификация
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Съндърланд"
19:30 Футбол: Бундеслига, РБ (Лайпциг) - "Айнтрахт" (Франкфурт)
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Карлсруе"
Диема спорт
12:30 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Ботев" (Пловдив)
15:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Арда"
17:30 Футбол: Първа лига, "Черно море" - ЦСКА
20:00 Футбол: Лига 1, "Тулуза" - "Страсбург"
22:05 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Рен"
Нова спорт
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Дарби Каунти" - "Лестър"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - "Байерн" (Мюнхен)
19:15 Футбол: Купа на Англия, II кръг, "Сътън" - "Шроузбъри"
21:30 Футбол: Купа на Англия, II кръг, "Честърфилд" - "Донкастър"
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Арсенал"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Челси"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Ливърпул"
00:00 НБА: "Бруклин Нетс" - "Ню Орлийнс Пеликанс"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Хетафе"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Реал Сосиедад"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Барселона"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Атлетико" (Мадрид)
Макс спорт 3
16:00 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Фиорентина"
19:00 Футбол: Серия А, "Интер" - "Комо"
21:45 Футбол: Серия А, "Верона" - "Аталанта"
Ринг
17:30 Футбол: Ередивизи, "Хееренвеен" - ПСВ "Айндховен"
19:45 Футбол: Ередивизи, "Фортуна" (Ситард) - "Аякс"
22:00 Футбол: Премиършип, "Килмарнък" - "Рейнджърс"