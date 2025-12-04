Спортът по телевизията - 6 декември

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Ню Джърси Девълс" - "Вегас Голдън Найтс"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Дея спорт" - "Локомотив Авиа" (Пловдив)

22:30 ММА: Cage Warriors 199, галавечер в Нюкасъл

Макс спорт 1

04:30 Голф: Australian Open, III ден

11:00 Голф: "Недбанк Чалъндж", III ден

19:00 Сенши: бойна галавечер във Варна

БНТ 3

07:30 Сноуборд (мъже и жени): СК в Милин, паралелен слалом

11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии

20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали

ТВ 1

10:00 Ръгби: държавно първенство, "Локомотив" (София) - "Балкански котки" (Берковица)

14:30 Ръгби: държавно първенство, "Янтра" (Габрово) - "Валяците" (Перник)

Евроспорт 1

10:30 Северна комбинация (мъже): СК в Трондхайм, 10 км масов старт

11:10 Северна комбинация (жени): СК в Трондхайм, 5 км масов старт

12:00 Ски бягане (мъже): СК в Трондхайм, скиатлон

13:50 Ски бягане (жени): СК в Трондхайм, скиатлон

15:10 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, 1/2-финал, Джъд Тръмп - Нийл Робъртсън

18:30 Ски (жени): СК в Тремблан, гигантски слалом, I манш

19:30 Ски (мъже): СК в Бийвър Крийк, супер Г

21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, 1/2-финал, Бари Хоукинс / Марк Селби - Шон Мърфи / Джан Анда

Евроспорт 2

10:30 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, волна програма, танцови двойки

12:55 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, волна програма, мъже

14:05 Фигурно пързаляне: ГП в Япония, волна програма, жени

15:30 Ски скокове (мъже): СК във Висла, голяма шанца

17:30 Биатлон (мъже): СК в Йостерсунд, 10 км спринт

19:00 Голф: PGA тур, "Уърлд Чалъндж", III ден

Диема спорт 3

12:30 Формула 1: ГП на Абу Даби, трета тренировка

14:15 Формула 2: ГП на Абу Даби, спринт

16:00 Формула 1: ГП на Абу Даби, квалификация

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Съндърланд"

19:30 Футбол: Бундеслига, РБ (Лайпциг) - "Айнтрахт" (Франкфурт)

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Дармщат" - "Карлсруе"

Диема спорт

12:30 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Ботев" (Пловдив)

15:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Арда"

17:30 Футбол: Първа лига, "Черно море" - ЦСКА

20:00 Футбол: Лига 1, "Тулуза" - "Страсбург"

22:05 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Рен"

Нова спорт

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Дарби Каунти" - "Лестър"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - "Байерн" (Мюнхен)

19:15 Футбол: Купа на Англия, II кръг, "Сътън" - "Шроузбъри"

21:30 Футбол: Купа на Англия, II кръг, "Честърфилд" - "Донкастър"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Арсенал"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Челси"

19:30 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Ливърпул"

00:00 НБА: "Бруклин Нетс" - "Ню Орлийнс Пеликанс"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Хетафе"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Реал Сосиедад"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Бетис" - "Барселона"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Атлетико" (Мадрид)

Макс спорт 3

16:00 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Фиорентина"

19:00 Футбол: Серия А, "Интер" - "Комо"

21:45 Футбол: Серия А, "Верона" - "Аталанта"

Ринг

17:30 Футбол: Ередивизи, "Хееренвеен" - ПСВ "Айндховен"

19:45 Футбол: Ередивизи, "Фортуна" (Ситард) - "Аякс"

22:00 Футбол: Премиършип, "Килмарнък" - "Рейнджърс"