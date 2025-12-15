Спортът по телевизията - 17 декември

Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Ню Йорк Айлъндърс"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - ЦСКА
21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Монако"
Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, Дино Прижмич - Нишеш Басавареди
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, Александър Блокс - Джъстин Енгел
18:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, Лърнър Тиен - Рафаел Ходар
20:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, Мартин Ландалусе - Николай Будков Кяер
Макс спорт 4
15:00 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Сада Крузейро" - "Суехли"
20:00 Футбол: Купа на Испания, III кръг, "Сантандер" - "Виляреал"
22:00 Футбол: Купа на Испания, III кръг, "Талавера де ла Рейна" - "Реал" (Мадрид)
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", II кръг
21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", II кръг
Макс спорт 3
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Тюрк Телеком" (Анкара) - "Бург ан Брес"
20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Анадолу Ефес"
22:00 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Ал Райян" - "Алурон Варта" (Заверче)
Ринг
19:45 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/16-финал, "Екселсиор" (Мааслаус) - "Аякс"
22:00 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/16-финал, "Фейенорд" - "Хееренвеен"
Диема спорт 2
21:30 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/4-финал, "Манчестър Сити" - "Брентфорд"
Диема спорт 3
22:15 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/4-финал, "Нюкасъл" - "Фулъм"