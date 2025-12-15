Спортът по телевизията - 17 декември

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Ню Йорк Айлъндърс"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - ЦСКА

21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Монако"

Макс спорт 1

13:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, Дино Прижмич - Нишеш Басавареди

15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, Александър Блокс - Джъстин Енгел

18:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, Лърнър Тиен - Рафаел Ходар

20:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, Мартин Ландалусе - Николай Будков Кяер

Макс спорт 4

15:00 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Сада Крузейро" - "Суехли"

20:00 Футбол: Купа на Испания, III кръг, "Сантандер" - "Виляреал"

22:00 Футбол: Купа на Испания, III кръг, "Талавера де ла Рейна" - "Реал" (Мадрид)

Евроспорт 1

15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", II кръг

21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", II кръг

Макс спорт 3

18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Тюрк Телеком" (Анкара) - "Бург ан Брес"

20:00 Баскетбол: Евролига, "Жалгирис" - "Анадолу Ефес"

22:00 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, "Ал Райян" - "Алурон Варта" (Заверче)

Ринг

19:45 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/16-финал, "Екселсиор" (Мааслаус) - "Аякс"

22:00 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/16-финал, "Фейенорд" - "Хееренвеен"

Диема спорт 2

21:30 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/4-финал, "Манчестър Сити" - "Брентфорд"

Диема спорт 3

22:15 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/4-финал, "Нюкасъл" - "Фулъм"