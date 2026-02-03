Спортът по телевизията - 5 февруари

Макс спорт 3

01:00 НАСКАР: Северна Каролина

18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Реал" (Мадрид)

22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/4-финал, "Аталанта" - "Ювентус"

Макс спорт 2

04:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Сан Хосе Шаркс"

11:00 Голф: Аматьорски шампионат на Африка, II ден

22:10 Ръгби: "Шестте нации", Франция - Ирландия

Евроспорт 2

07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", II кръг, Сяо Гуодун - Рони О`Съливан

12:50 Колоездене (жени): Обиколка на ОАЕ, I етап

14:45 Колоездене: ЕП на писта в Коня, V ден

16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Валенсия, II етап

20:30 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже), биг еър, квалификация

22:45 Голф: PGA тур, "Финикс Оупън", I ден

Нова спорт

10:00 Футзал: първенство на Азия, 1/2-финал, Ирак - Иран

14:00 Футзал: първенство на Азия, 1/2-финал, Индонезия - Япония

Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Южна Корея - Италия

13:05 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Швеция - Германия

15:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Италия - Франция

18:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), САЩ - Чехия

20:10 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Канада - Италия

22:05 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Финландия - Канада

Макс спорт 1

11:00 Голф: "Катар Мастърс", I ден

15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Талон Грикспор - Пабло Кареньо Буста

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Лука Нарди - Флавио Коболи

19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Феликс Оже-Алиасим - Стан Вавринка

21:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Юго Бланше - Артур Фис

Макс спорт 4

17:00 Футбол: Купа на Турция, "Коджаелиспор" - "Бешикташ"

19:30 Футбол: Про лига, "Ал Ахдуд" - "Ал Хилал"

22:00 Футбол: Купа на Испания, 1/4-финал, "Бетис" - "Атлетико" (Мадрид)

БНТ 3

19:15 Водна топка (жени): ЕП във Фунчал, мач за 3-то място, Гърция - Италия

21:15 Водна топка (жени): ЕП във Фунчал, финал, Унгария - Нидерландия

Ринг

21:00 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/4-финал, "Телстар" - "Гоу Ахед Ийгълс"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Акрингтън Стенли" - "Салфорд"