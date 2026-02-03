Спортът по телевизията - 5 февруари

Макс спорт 3
01:00 НАСКАР: Северна Каролина
18:00 Баскетбол: Евролига, "Дубай" - "Реал" (Мадрид)
22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/4-финал, "Аталанта" - "Ювентус"
Макс спорт 2
04:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Сан Хосе Шаркс"
11:00 Голф: Аматьорски шампионат на Африка, II ден
22:10 Ръгби: "Шестте нации", Франция - Ирландия
Евроспорт 2
07:00 Снукър: "Уърлд Гран при", II кръг, Сяо Гуодун - Рони О`Съливан
12:50 Колоездене (жени): Обиколка на ОАЕ, I етап
14:45 Колоездене: ЕП на писта в Коня, V ден
16:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Валенсия, II етап
20:30 Милано Кортина 2026: сноуборд (мъже), биг еър, квалификация
22:45 Голф: PGA тур, "Финикс Оупън", I ден
Нова спорт
10:00 Футзал: първенство на Азия, 1/2-финал, Ирак - Иран
14:00 Футзал: първенство на Азия, 1/2-финал, Индонезия - Япония
Евроспорт 1
11:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Южна Корея - Италия
13:05 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Швеция - Германия
15:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Италия - Франция
18:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), САЩ - Чехия
20:10 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), Канада - Италия
22:05 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Финландия - Канада
Макс спорт 1
11:00 Голф: "Катар Мастърс", I ден
15:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Талон Грикспор - Пабло Кареньо Буста
17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Лука Нарди - Флавио Коболи
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Феликс Оже-Алиасим - Стан Вавринка
21:30 Тенис (мъже): ATP 250, Монпелие, Юго Бланше - Артур Фис
Макс спорт 4
17:00 Футбол: Купа на Турция, "Коджаелиспор" - "Бешикташ"
19:30 Футбол: Про лига, "Ал Ахдуд" - "Ал Хилал"
22:00 Футбол: Купа на Испания, 1/4-финал, "Бетис" - "Атлетико" (Мадрид)
БНТ 3
19:15 Водна топка (жени): ЕП във Фунчал, мач за 3-то място, Гърция - Италия
21:15 Водна топка (жени): ЕП във Фунчал, финал, Унгария - Нидерландия
Ринг
21:00 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/4-финал, "Телстар" - "Гоу Ахед Ийгълс"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Акрингтън Стенли" - "Салфорд"