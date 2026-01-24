Медия без
Спортът по телевизията - 25 януари

Днес, 03:03

Диема спорт

00:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Голдън Стейт Уориърс"
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Андора"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Астън Вила" 
18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Ховентут"
22:30 НБА: "Мемфис Гризлис" - "Денвър Нъгетс"

Макс спорт 1

02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Монреал Канейдиънс"
09:00 Голф: "Дубай Дезърт Класик", IV ден
16:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Алианц" (Милано) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Итас" (Тренто)
21:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Колорадо Авъланч"

Евроспорт 1

02:30 Тенис (жени): Australian Open, Арина Сабаленка - Виктория Мбоко
04:30 Тенис (мъже): Australian Open, Карлос Алкарас - Томи Пол
10:00 Тенис (мъже): Australian Open, Александър Бублик - Алекс де Минор
12:30 Тенис (жени): Australian Open, Елина Свитолина - Мира Андреева
16:00 Биатлон (мъже): СК в Нове Место, 15 км масов старт
17:00 Ски скокове (мъже): СП в Оберстдорф, ски полети
19:00 Биатлон (жени): СК в Нове Место, 12,5 км масов старт

Евроспорт 2

04:00 Тенис (жени): Australian Open, Юлия Путинцева - Ива Йович
05:30 Тенис (жени): Australian Open, Коко Гоф - Каролина Мухова
07:00 Тенис (мъже): Australian Open, Даниил Медведев - Лърнър Тиен
12:30 Ски (мъже): СК в Кицбюел, слалом, I манш
13:00 Ски (жени): СК в Шпиндлерув Млин, слалом, II манш
14:15 Ски (мъже): СК в Кицбюел, слалом, II манш
15:30 Ски бягане (мъже): СК в Гомс, 20 км
16:15 Колокрос (мъже): СК в Хогерхайде
23:00 Голф: PGA тур, "Американ Експрес", IV ден

Макс спорт 2

04:00 ММА: UFC 324, Джъстин Гейчи - Пади Пимблет
10:30 WRC: рали "Монте Карло", SS15 Ла Болен-Везюби / Мулине 1
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Рилски спортист"
19:30 Футбол: Про лига, "Ал Рияд" - "Ал Хилал"
22:05 НФЛ: плейофи, АФК, финал, "Денвър Бронкос" - "Ню Ингланд Пейтриътс"

Ринг

13:15 Футбол: Ередивизи, "Телстар" - АЗ "Алкмаар"
17:00 Футбол: Премиършип, "Хартс" - "Селтик"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Ещрела" (Амадора)

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Кремонезе"
16:00 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Парма"
19:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Наполи"
21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Милан"

БНТ 3

13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - "Марица" (Пловдив)
18:00 Водна топка (мъже): ЕП в Белград, мач за 3-то място, Италия - Гърция
21:30 Водна топка (мъже): ЕП в Белград, финал, Сърбия - Унгария

Нова спорт

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Валенсия"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Нотингам" 
18:15 Футбол: Лига 1, "Мец" - "Олимпик" (Лион)

Диема спорт 3

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Шалке 04" - "Кайзерслаутерн" 
16:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Щутгарт" 
18:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Кьолн"
20:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Тенерифе"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Майорка"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Овиедо"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Реал Сосиедад" - "Селта"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Бетис"

Диема спорт 2

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Челси"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Манчестър Юнайтед"
21:45 Футбол: Лига 1, "Лил" - "Страсбург"

 

спортна ТВ програма

