Спортът по телевизията - 25 януари

Диема спорт

00:30 НБА: "Минесота Тимбъруулвс" - "Голдън Стейт Уориърс"

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Манреса" - "Андора"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Астън Вила"

18:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Баскония" - "Ховентут"

22:30 НБА: "Мемфис Гризлис" - "Денвър Нъгетс"

Макс спорт 1

02:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Монреал Канейдиънс"

09:00 Голф: "Дубай Дезърт Класик", IV ден

16:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Алианц" (Милано) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Итас" (Тренто)

21:00 НХЛ: "Торонто Мейпъл Лийфс" - "Колорадо Авъланч"

Евроспорт 1

02:30 Тенис (жени): Australian Open, Арина Сабаленка - Виктория Мбоко

04:30 Тенис (мъже): Australian Open, Карлос Алкарас - Томи Пол

10:00 Тенис (мъже): Australian Open, Александър Бублик - Алекс де Минор

12:30 Тенис (жени): Australian Open, Елина Свитолина - Мира Андреева

16:00 Биатлон (мъже): СК в Нове Место, 15 км масов старт

17:00 Ски скокове (мъже): СП в Оберстдорф, ски полети

19:00 Биатлон (жени): СК в Нове Место, 12,5 км масов старт

Евроспорт 2

04:00 Тенис (жени): Australian Open, Юлия Путинцева - Ива Йович

05:30 Тенис (жени): Australian Open, Коко Гоф - Каролина Мухова

07:00 Тенис (мъже): Australian Open, Даниил Медведев - Лърнър Тиен

12:30 Ски (мъже): СК в Кицбюел, слалом, I манш

13:00 Ски (жени): СК в Шпиндлерув Млин, слалом, II манш

14:15 Ски (мъже): СК в Кицбюел, слалом, II манш

15:30 Ски бягане (мъже): СК в Гомс, 20 км

16:15 Колокрос (мъже): СК в Хогерхайде

23:00 Голф: PGA тур, "Американ Експрес", IV ден

Макс спорт 2

04:00 ММА: UFC 324, Джъстин Гейчи - Пади Пимблет

10:30 WRC: рали "Монте Карло", SS15 Ла Болен-Везюби / Мулине 1

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Рилски спортист"

19:30 Футбол: Про лига, "Ал Рияд" - "Ал Хилал"

22:05 НФЛ: плейофи, АФК, финал, "Денвър Бронкос" - "Ню Ингланд Пейтриътс"

Ринг

13:15 Футбол: Ередивизи, "Телстар" - АЗ "Алкмаар"

17:00 Футбол: Премиършип, "Хартс" - "Селтик"

20:00 Футбол: Примейра лига, "Бенфика" - "Ещрела" (Амадора)

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Сасуоло" - "Кремонезе"

16:00 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Парма"

19:00 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Наполи"

21:45 Футбол: Серия А, "Рома" - "Милан"

БНТ 3

13:30 Волейбол (жени): Демакс лига, "Левски София" - "Марица" (Пловдив)

18:00 Водна топка (мъже): ЕП в Белград, мач за 3-то място, Италия - Гърция

21:30 Водна топка (мъже): ЕП в Белград, финал, Сърбия - Унгария

Нова спорт

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Валенсия"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Нотингам"

18:15 Футбол: Лига 1, "Мец" - "Олимпик" (Лион)

Диема спорт 3

14:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Шалке 04" - "Кайзерслаутерн"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Щутгарт"

18:30 Футбол: Бундеслига, "Фрайбург" - "Кьолн"

20:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Тенерифе"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетико" (Мадрид) - "Майорка"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Овиедо"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Реал Сосиедад" - "Селта"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Бетис"

Диема спорт 2

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Кристъл Палас" - "Челси"

18:30 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Манчестър Юнайтед"

21:45 Футбол: Лига 1, "Лил" - "Страсбург"