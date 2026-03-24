Спортът по телевизията - 25 март

Макс спорт 2
01:00 НХЛ: "Монреал Канейдиънс" - "Каролина Хърикейнс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Берое"
21:30 Баскетбол: Евролига, "Баскония" - "Цървена звезда"
Диема спорт 2
02:00 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Орландо Меджик"
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Финикс Сънс" - "Денвър Нъгетс"
Евроспорт 1
10:15 Ски (жени): Финали за СК в Лилехамер, гигантски слалом, I манш
13:15 Ски (жени): Финали за СК в Лилехамер, гигантски слалом, II манш
15:30 Фигурно пързаляне: СП в Прага, кратка програма, жени
19:40 Фигурно пързаляне: СП в Прага, кратка програма, спортни двойки
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:30 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, слалом, I манш
14:30 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, слалом, II манш
Нова спорт
14:00 Футбол: контрола, Казахстан - Намибия
Евроспорт 2
16:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Каталуния, III етап
Макс спорт 1
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, мач №2, "Дея спорт" - "Нефтохимик"
21:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/4-финал, Мартин Ландалусе - Иржи Лехечка
02:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, 1/4-финал, Томи Пол - Артур Фис
Макс спорт 3
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Асеко Ресовия" (Жешув) - "Зираат Банк" (Анкара)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, 1/4-финал, първи мач, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Алурон Варта" (Заверче)