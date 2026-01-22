Медия без
Спортът по телевизията - 24 януари

Днес, 03:03

Евроспорт 1

01:30 Тенис (жени): Australian Open, Каролина Плишкова - Мадисън Кийс
03:30 Тенис (мъже): Australian Open, Елиът Спицири - Яник Синер
07:30 Тенис: Australian Open, III кръг
10:00 Тенис (мъже): Australian Open, Ботик ван де Зандсхулп - Новак Джокович
12:30 Тенис (жени): Australian Open, Наоми Осака - Мадисън Инглис
15:55 Биатлон: СК в Нове Место, смесена щафета
17:20 Ски скокове (мъже): СП в Оберстдорф, ски полети

Евроспорт 2

01:30 Тенис (жени): Australian Open, Джесика Пегула - Оксана Селехметева
03:30 Тенис (жени): Australian Open, Пейтън Стърнс - Аманда Анисимова
05:30 Тенис (мъже): Australian Open, Бен Шелтън - Валентин Вашеро
07:30 Тенис: Australian Open, III кръг
10:00 Тенис (жени): Australian Open, Анна Калинская - Ига Швьонтек
12:00 Ски (мъже): СК в Кицбюел, спускане
14:30 Ски (жени): СК в Шпиндлерув Млин, гигантски слалом, II манш
15:30 Фристайл ски (мъже и жени): СК във Вейсоназ, крос
16:15 Колокрос (мъже): СК в Маасмехелен
23:00 Голф: PGA тур, "Американ Експрес", III ден

Диема спорт 3

04:00 Бокс: верига "Зуфа"
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Карлсруе" - "Херта" (Берлин)
16:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Аугсбург"
19:30 Футбол: Бундеслига, "Унион" (Берлин) - "Борусия" (Дортмунд) 
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Магдебург" - "Динамо" (Дрезден)

Макс спорт 1

09:00 Голф: "Дубай Дезърт Класик", III ден
19:30 WRC: рали "Монте Карло", SS13 Монако

Макс спорт 2

09:30 WRC: рали "Монте Карло", SS10 Ла Бреол / Белафер 1
13:30 WRC: рали "Монте Карло", SS12 Ла Бреол / Белафер 2
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Пирин" (Разлог) - "Левски София"

Нова спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Хановер" - "Фортуна" (Дюселдорф)
16:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Леверкузен) - "Вердер" (Бремен)
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Рио Бреоган" - "Реал" (Мадрид)
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гранада" - "Билбао"

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Съндърланд"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Уулвърхемптън"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Борнемут" - "Ливърпул"
22:00 НБА: "Филаделфия Севънтисиксърс" - "Ню Йорк Никс"

Диема спорт

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Милуол" - "Чарлтън"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Тотнъм"
20:00 Футбол: Лига 1, "Льо Авър" - "Монако" 
22:05 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Ланс"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Осасуна"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Еспаньол"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Атлетик" (Билбао)
22:00 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 3

16:00 Футбол: Серия А, "Комо" - "Торино"
19:00 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Каляри"
21:45 Футбол: Серия А, "Лече" - "Лацио"

Ринг

17:30 Футбол: Ередивизи, "Аякс" - "Волендам"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Ароука" - "Спортинг" (Лисабон)
22:00 Футбол: Ередивизи, ПСВ "Айндховен" - НАК "Бреда" (II полувреме)

 

спортна ТВ програма

