Спортът по телевизията - 22 януари

Евроспорт 1
02:30 Тенис (жени): Australian Open, Джесика Пегула - Маккартни Кеслър
04:30 Тенис (мъже): Australian Open, Франческо Маестрели - Новак Джокович
07:30 Тенис: Australian Open, II кръг
10:00 Тенис (мъже): Australian Open, Джеймс Дъкуърт - Яник Синер
12:30 Тенис (жени): Australian Open, Елена Рибакина - Варвара Грачова
17:55 Ски скокове (мъже): СП в Оберстдорф, ски полети, квалификация
19:00 Биатлон (мъже): СК в Нове Место, 20 км индивидуално
Евроспорт 2
02:30 Тенис (мъже): Australian Open, Лоренцо Музети - Лоренцо Сонего
05:00 Тенис (жени): Australian Open, Катерина Синякова - Аманда Анисимова
07:30 Тенис: Australian Open, II кръг
10:00 Тенис (жени): Australian Open, Наоми Осака - Сорана Кърстя
12:00 Тенис (мъже): Australian Open, Жауме Мунар - Каспер Рууд
23:00 Голф: PGA тур, "Американ Експрес", I ден
Макс спорт 1
09:30 Голф: "Дубай Дезърт Класик", I ден
19:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Олимпиакос"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Монако"
Макс спорт 2
17:00 WRC: рали "Монте Карло", SS1 Тудон / Сен Антонен
19:45 Футбол: Лига Европа, ПАОК - "Бетис"
22:00 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Дубай"
Макс спорт 3
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Галатасарай" - "Богданка" (Люблин)
22:00 Футбол: Лига Европа, "Рейнджърс" - "Лудогорец"
bTV Action
19:45 Футбол: Лига Европа, "Фенербахче" - "Астън Вила"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Рома" - "Щутгарт"
Ринг
19:45 Футбол: Лига Европа, "Болоня" - "Селтик"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Селта" - "Лил"
Макс спорт 4
19:45 Футбол: Лига Европа, "Йънг Бойс" - "Олимпик" (Лион)
22:00 Футбол: Лига Европа, "Брага" - "Нотингам"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Линкълн" - "Бъртън Албиън"