Спортът по телевизията - 22 януари

Евроспорт 1

02:30 Тенис (жени): Australian Open, Джесика Пегула - Маккартни Кеслър

04:30 Тенис (мъже): Australian Open, Франческо Маестрели - Новак Джокович

07:30 Тенис: Australian Open, II кръг

10:00 Тенис (мъже): Australian Open, Джеймс Дъкуърт - Яник Синер

12:30 Тенис (жени): Australian Open, Елена Рибакина - Варвара Грачова

17:55 Ски скокове (мъже): СП в Оберстдорф, ски полети, квалификация

19:00 Биатлон (мъже): СК в Нове Место, 20 км индивидуално

Евроспорт 2

02:30 Тенис (мъже): Australian Open, Лоренцо Музети - Лоренцо Сонего

05:00 Тенис (жени): Australian Open, Катерина Синякова - Аманда Анисимова

07:30 Тенис: Australian Open, II кръг

10:00 Тенис (жени): Australian Open, Наоми Осака - Сорана Кърстя

12:00 Тенис (мъже): Australian Open, Жауме Мунар - Каспер Рууд

23:00 Голф: PGA тур, "Американ Експрес", I ден

Макс спорт 1

09:30 Голф: "Дубай Дезърт Класик", I ден

19:30 Баскетбол: Евролига, "Анадолу Ефес" - "Олимпиакос"

21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Монако"

Макс спорт 2

17:00 WRC: рали "Монте Карло", SS1 Тудон / Сен Антонен

19:45 Футбол: Лига Европа, ПАОК - "Бетис"

22:00 Баскетбол: Евролига, "Париж" - "Дубай"

Макс спорт 3

19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Галатасарай" - "Богданка" (Люблин)

22:00 Футбол: Лига Европа, "Рейнджърс" - "Лудогорец"

bTV Action

19:45 Футбол: Лига Европа, "Фенербахче" - "Астън Вила"

22:00 Футбол: Лига Европа, "Рома" - "Щутгарт"

Ринг

19:45 Футбол: Лига Европа, "Болоня" - "Селтик"

22:00 Футбол: Лига Европа, "Селта" - "Лил"

Макс спорт 4

19:45 Футбол: Лига Европа, "Йънг Бойс" - "Олимпик" (Лион)

22:00 Футбол: Лига Европа, "Брага" - "Нотингам"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Линкълн" - "Бъртън Албиън"