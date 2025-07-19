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Спортът по телевизията - 21 юли

Днес, 03:03

Евроспорт 2

01:00 Голф: PGA тур, "Баракуда Чемпиъншип", IV ден

Макс спорт 1

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Франсиско Комесаня - Тристан Бойър
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Йоел Шверцлер - Мартон Фучович
16:00 Тенис (мъже): ATP 250, Кицбюел, Артур Риндеркнеш - Факундо Багнис
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
22:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Вашингтон

Евроспорт 1

17:00 Колоездене (мъже): "Терес де л`Ебре Класик"
19:55 Плуване: лятна универсиада в Рейн-Рур 2025

Макс спорт 3

17:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, Цън Чун-Син - Джулио Дзепиери
19:30 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, Душан Лайович - Терънс Атман
22:00 Тенис (мъже): ATP 250, Умаг, Алваро Гийен Меса - Стан Вавринка

Диема спорт

19:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив" (Пловдив) - "Добруджа"
21:15 Футбол: Първа лига, "Спартак 1918" (Варна) - "Берое"

 

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