Спортът по телевизията - 21 януари

Днес, 03:03

Евроспорт 1

02:30 Тенис (жени): Australian Open, Арина Сабаланека - Бай Джуосюан
05:00 Тенис (мъже): Australian Open, Карлос Алкарас - Яник Ханфман
07:30 Тенис: Australian Open, II кръг
10:00 Тенис (мъже): Australian Open, Хамад Меджедович - Алекс де Минор
12:30 Тенис (жени): Australian Open, Ива Йович - Присила Хан

Евроспорт 2

02:30 Тенис (мъже): Australian Open, Жайме Фария - Андрей Рубльов
05:00 Тенис (жени): Australian Open, Коко Гоф - Олга Данилович
07:30 Тенис: Australian Open, II кръг
10:00 Тенис (жени): Australian Open, Мария Сакари - Мира Андреева
12:00 Тенис (мъже): Australian Open, Франсис Тиафоу - Франсиско Комесаня

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Хюстън Рокетс" - "Сан Антонио Спърс"

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Лос Анджелис Кингс" - "Ню Йорк Рейнджърс"
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бешикташ" - "Будучност" (Подгорица)
21:30 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Фенербахче"

Макс спорт 1

16:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Халкбанк" (Анкара) - "Кнак" (Руселаре)
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Зираат Банк" - "Итас" (Тренто)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Проект" (Варшава) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Про лига, "Дамак" - "Ал Насър"

bTV Action

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Галатасарай" - "Атлетико" (Мадрид)
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Олимпик" (Марсилия) - "Ливърпул"

Ринг

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Карабах" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Ювентус" - "Бенфика"

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Стоук Сити" - "Мидълзбро"

 

