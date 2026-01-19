Спортът по телевизията - 21 януари

Евроспорт 1
02:30 Тенис (жени): Australian Open, Арина Сабаланека - Бай Джуосюан
05:00 Тенис (мъже): Australian Open, Карлос Алкарас - Яник Ханфман
07:30 Тенис: Australian Open, II кръг
10:00 Тенис (мъже): Australian Open, Хамад Меджедович - Алекс де Минор
12:30 Тенис (жени): Australian Open, Ива Йович - Присила Хан
Евроспорт 2
02:30 Тенис (мъже): Australian Open, Жайме Фария - Андрей Рубльов
05:00 Тенис (жени): Australian Open, Коко Гоф - Олга Данилович
07:30 Тенис: Australian Open, II кръг
10:00 Тенис (жени): Australian Open, Мария Сакари - Мира Андреева
12:00 Тенис (мъже): Australian Open, Франсис Тиафоу - Франсиско Комесаня
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Хюстън Рокетс" - "Сан Антонио Спърс"
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Лос Анджелис Кингс" - "Ню Йорк Рейнджърс"
19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бешикташ" - "Будучност" (Подгорица)
21:30 Баскетбол: Евролига, "Виртус" (Болоня) - "Фенербахче"
Макс спорт 1
16:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Халкбанк" (Анкара) - "Кнак" (Руселаре)
19:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Зираат Банк" - "Итас" (Тренто)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Проект" (Варшава) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
Макс спорт 3
19:30 Футбол: Про лига, "Дамак" - "Ал Насър"
bTV Action
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Галатасарай" - "Атлетико" (Мадрид)
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Олимпик" (Марсилия) - "Ливърпул"
Ринг
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Карабах" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Ювентус" - "Бенфика"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Стоук Сити" - "Мидълзбро"