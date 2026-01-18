Спортът по телевизията - 20 януари

Евроспорт 1
01:00 Тенис: Australian Open, I кръг
02:30 Тенис (жени): Australian Open, Олександра Олийникова - Мадисън Кийс
04:30 Тенис (мъже): Australian Open, Бен Шелтън - Юго Умбер
07:30 Тенис: Australian Open, I кръг
10:00 Тенис (мъже): Australian Open, Юго Гастон - Яник Синер
12:00 Тенис (жени): Australian Open, Наоми Осака - Антония Ружич
Евроспорт 2
02:30 Тенис (мъже): Australian Open, Лоренцо Музети - Рафаел Колиньон
05:00 Тенис (жени): Australian Open, Елена Рибакина - Кая Юван
07:30 Тенис: Australian Open, I кръг
10:00 Тенис (жени): Australian Open, Кейти Боултър - Белинда Бенчич
12:00 Тенис (мъже): Australian Open, Шинтаро Мочизуки - Стефанос Циципас
15:00 Ски (жени): СК в Кронплац, гигантски слалом, II манш
Диема спорт 3
03:00 НБА: "Детройт Пистънс" - "Бостън Селтикс"
Нова спорт
13:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), 1/2-финал, Япония - Южна Корея
17:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), 1/2-финал, Виетнам - Китай
21:45 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Салфорд" - "Суиндън"
Макс спорт 4
17:30 Футбол: Шампионска лига, "Кайрат" - "Брюж"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Реал" (Мадрид) - "Монако"
Макс спорт 1
19:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Макаби" (Тел Авив)
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Пари Сен Жермен"
Макс спорт 2
19:30 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Анадолу Ефес"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Тотнъм" - "Борусия" (Дортмунд)
Макс спорт 3
19:45 Футбол: Шампионска лига, "Будьо/Глимт" - "Манчестър Сити"
22:00 Футбол: Шампионска лига, "Интер" - "Арсенал"
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Рексъм" - "Лестър"