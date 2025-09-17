Спортът по телевизията - 18 септември

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Макс спорт 2

05:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Бразилия - Сърбия

13:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Франция - Аржентина

16:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Италия - Украйна

Макс спорт 1

08:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Филип Мишолич - Джовани Мпечи Перикар

10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Таро Даниел - Коулман Уонг

12:00 Тенис (мъже): ATP 250, Чънду, Александър Шевченко - Гаел Монфис

14:30 Голф: Открито първенство на Франция, I ден

Макс спорт 3

08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Дамир Джумхур - Томас Ечевери

10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Матео Беретини - Далибор Свърчина

12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Нишеш Басавареди - Марин Чилич

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Ханджоу, Бу Юнчаокътъ - Джан Джиджън

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Копенхаген" - "Байер" (Леверкузен)

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Манчестър Сити" - "Наполи"

БНТ 3 / Евроспорт 1

13:00 Лека атлетика: СП в Токио

Нова спорт

13:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Ууфо Тай По" - "Макартър"

15:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Пекин Гуоан" - "Конг Ан Ханой"

Евроспорт 2

14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Словакия, II етап

16:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Люксембург, II етап

Евроспорт 1

16:30 Снукър: Открито първенство на Англия, III кръг, Джаксън Пейдж - Шон Мърфи

21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, III кръг, Стюърт Бингам / Марк Алън - Дин Дзюнхуей

22:00 Снукър: Открито първенство на Англия, III кръг, Аарън Хил - Джак Лисовски

Диема спорт

17:30 Футбол: Първа лига, "Арда" - ЦСКА

БНТ 3

19:00 Борба: СП в Загреб, жени, финали

bTV Action

19:45 Футбол: Шампионска лига, "Брюж" - "Монако"

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Нюкасъл" - "Барселона"

Ринг

22:00 Футбол: Шампионска лига, "Айнтрахт" (Франкфурт) - "Галатасарай"

Макс спорт 4

22:00 Шампионска лига: "Спортинг" (Лисабон) - "Кайрат"

01:00 Футбол: Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач, "Лига де Кито" - "Сао Пауло"

03:30 Футбол: Копа Либертадорес, 1/4-финал, първи мач, "Фламенго" - "Естудиантес"