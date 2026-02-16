Спортът по телевизията - 18 февруари

Макс спорт 2
00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, Жоао Фонсека - Тиаго Монтейро
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, Луиш Мигел - Вилюс Гаубас
19:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Проект" (Варшава)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Богданка" (Люблин) - "Галатасарай"
Макс спорт 1
01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, Миомир Кецманович - Матия Белучи
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, Корентен Муте - Томи Пол
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Мартон Фучович - Карен Хачанов
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Даниил Медведев - Стефанос Циципас
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Алексей Попирин - Яник Синер
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Карлос Алкарас - Валентин Ройер
Евроспорт 1
10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Швеция - Южна Корея
20:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал, Финландия - Швейцария
Евроспорт 2
10:30 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), отборен спринт, квалификации
13:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал, Словакия - Германия
15:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, I етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, I етап
21:00 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг, Джао Синтун - Елиът Слесър
БНТ 3 / Евроспорт 1
11:00 Милано Кортина 2026: ски (жени), слалом, I манш
12:40 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), отборен спринт, финали
14:30 Милано Кортина 2026: ски (жени), слалом, II манш
17:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал, Канада - Чехия
21:15 Милано Кортина 2026: шорттрек (мъже), 500 м, 1/4-финали, 1/2-финали
22:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал, САЩ - Швеция
БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1
15:45 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 4х6 км щафета
Нова спорт
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Улсан" - "Шанхай Порт"
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Персиб Бандунг" - "Рачабури"
20:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Ал Ахли" - "Сепахан"
Диема спорт 3
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мелбърн Сити" - "Гангвон"
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Тампайнс Роувърс" - "Конг Ан Ха Ной"
20:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Ал Насър" - "Аркадаг"
Диема спорт
12:30 Футбол: Купа на България, жребий за 1/2-финалите
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Билбао"
Макс спорт 4
19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Игор Горгондзола" (Новара) - "Савино дел Бене" (Скандичи)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кнак" (Руселаре) - "Халкбанк" (Анкара)
bTV Action
19:45 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Карабах" - "Нюкасъл"
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Будьо/Глимт" - "Интер"
Макс спорт 3
21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Комо"
Ринг
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Олимпиакос" - "Байер" (Леверкузен)
Диема спорт 2
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Арсенал"