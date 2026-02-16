Спортът по телевизията - 18 февруари

Макс спорт 2

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, Жоао Фонсека - Тиаго Монтейро

02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, Луиш Мигел - Вилюс Гаубас

19:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Проект" (Варшава)

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Богданка" (Люблин) - "Галатасарай"

Макс спорт 1

01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, Миомир Кецманович - Матия Белучи

03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, Корентен Муте - Томи Пол

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Мартон Фучович - Карен Хачанов

14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Даниил Медведев - Стефанос Циципас

18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Алексей Попирин - Яник Синер

20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Карлос Алкарас - Валентин Ройер

Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Швеция - Южна Корея

20:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал, Финландия - Швейцария

Евроспорт 2

10:30 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), отборен спринт, квалификации

13:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал, Словакия - Германия

15:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, I етап

17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, I етап

21:00 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг, Джао Синтун - Елиът Слесър

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: ски (жени), слалом, I манш

12:40 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), отборен спринт, финали

14:30 Милано Кортина 2026: ски (жени), слалом, II манш

17:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал, Канада - Чехия

21:15 Милано Кортина 2026: шорттрек (мъже), 500 м, 1/4-финали, 1/2-финали

22:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал, САЩ - Швеция

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

15:45 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 4х6 км щафета

Нова спорт

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Улсан" - "Шанхай Порт"

14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Персиб Бандунг" - "Рачабури"

20:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Ал Ахли" - "Сепахан"

Диема спорт 3

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мелбърн Сити" - "Гангвон"

14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Тампайнс Роувърс" - "Конг Ан Ха Ной"

20:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Ал Насър" - "Аркадаг"

Диема спорт

12:30 Футбол: Купа на България, жребий за 1/2-финалите

22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Билбао"

Макс спорт 4

19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Игор Горгондзола" (Новара) - "Савино дел Бене" (Скандичи)

21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кнак" (Руселаре) - "Халкбанк" (Анкара)

bTV Action

19:45 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Карабах" - "Нюкасъл"

22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Будьо/Глимт" - "Интер"

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Комо"

Ринг

22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Олимпиакос" - "Байер" (Леверкузен)

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Арсенал"