Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 18 февруари

Днес, 03:03

Макс спорт 2

00:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, Жоао Фонсека - Тиаго Монтейро
02:00 Тенис (мъже): ATP 500, Рио де Жанейро, Луиш Мигел - Вилюс Гаубас
19:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Проект" (Варшава)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Богданка" (Люблин) - "Галатасарай"

Макс спорт 1

01:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, Миомир Кецманович - Матия Белучи
03:00 Тенис (мъже): ATP 250, Делрей Бийч, Корентен Муте - Томи Пол
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Мартон Фучович - Карен Хачанов
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Даниил Медведев - Стефанос Циципас
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Алексей Попирин - Яник Синер
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Доха, Карлос Алкарас - Валентин Ройер

Евроспорт 1

10:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (жени), Швеция - Южна Корея
20:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал, Финландия - Швейцария

Евроспорт 2

10:30 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), отборен спринт, квалификации
13:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал, Словакия - Германия
15:05 Колоездене (мъже): Обиколка на Андалусия, I етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Алгарв, I етап
21:00 Снукър: Шампионат на играчите, I кръг, Джао Синтун - Елиът Слесър

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:00 Милано Кортина 2026: ски (жени), слалом, I манш
12:40 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), отборен спринт, финали
14:30 Милано Кортина 2026: ски (жени), слалом, II манш
17:40 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал, Канада - Чехия
21:15 Милано Кортина 2026: шорттрек (мъже), 500 м, 1/4-финали, 1/2-финали
22:10 Милано Кортина 2026: хокей на лед (мъже), 1/4-финал, САЩ - Швеция

БНТ 1 / БНТ 3 / Евроспорт 1

15:45 Милано Кортина 2026: биатлон (жени), 4х6 км щафета

Нова спорт

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Улсан" -  "Шанхай Порт"
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Персиб Бандунг" - "Рачабури"
20:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Ал Ахли" - "Сепахан"

Диема спорт 3

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Мелбърн Сити" - "Гангвон"
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Тампайнс Роувърс" - "Конг Ан Ха Ной"
20:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, реванш, "Ал Насър" - "Аркадаг"

Диема спорт

12:30 Футбол: Купа на България, жребий за 1/2-финалите
22:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Билбао"

Макс спорт 4

19:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Игор Горгондзола" (Новара) - "Савино дел Бене" (Скандичи)
21:30 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Кнак" (Руселаре) - "Халкбанк" (Анкара)

bTV Action

19:45 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Карабах" - "Нюкасъл"
22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Будьо/Глимт" - "Интер"

Макс спорт 3

21:45 Футбол: Серия А, "Милан" - "Комо"

Ринг

22:00 Футбол: Шампионска лига, плейоф, първи мач, "Олимпиакос" - "Байер" (Леверкузен)

Диема спорт 2

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Уулвърхемптън" - "Арсенал"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)
16 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)
09 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)
02 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)
19 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)
12 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
05 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев обра плодовете на чужди каузи
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?