Спортът по телевизията - 16 януари

Макс спорт 1

00:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/4-финал, Джовани Мпечи Перикар - Якуб Меншик

02:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/2-финал, Джовани Мпечи Перикар / Якуб Меншик - Елиът Спицири / Фабиан Марожан

04:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, 1/2-финал, Бен Шелтън / Себастиан Баес - Маркос Гирон

12:00 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/4-финал, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Монтана"

14:30 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/4-финал, "Нефтохимик" - "Берое"

17:00 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/4-финал, "Левски София" - "Пирин" (Разлог)

19:30 Волейбол (мъже): Купа на България, 1/4-финал, ЦСКА - "Дея спорт"

Евроспорт 2

02:00 Голф: PGA тур, "Хавай Оупън", I ден

14:25 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, кратка програма, танцови двойки

15:15 Биатлон (жени): СК в Руполдинг, 7,5 км спринт

19:55 Фигурно пързаляне: ЕП в Шефилд, волна програма, жени

Макс спорт 2

04:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/2-финал, Томаш Махач - Томи Пол

10:00 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, 1/2-финал, Алехандро Давидович Фокина - Юго Умбер

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Спартак" (Плевен) - "Черно море"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Жирона"

Макс спорт 3

04:30 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Торонто Мейпъл Лийфс"

19:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Валенсия"

21:45 Футбол: Серия А, "Пиза" - "Аталанта"

Евроспорт 1

08:55 Ски скокове (мъже): СК в Сапоро, голяма шанца, квалификация

10:00 Ски скокове (жени): СК в Джандзякоу, малка шанца

13:00 Ски (мъже): СК във Венген, супер Г

15:00 Снукър: "Мастърс", 1/4-финал, У Идзъ - Сяо Гуодун

21:00 Снукър: "Мастърс", 1/4-финал, Нийл Робъртсън - Кайрън Уилсън

Макс спорт 4

09:30 Голф: "Дубай Инвитейшънъл", II ден

21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Барселона"

Нова спорт

13:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), 1/4-финал, Япония - Йордания

17:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), 1/4-финал, Виетнам - ОАЕ

Диема спорт 3

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Фортуна" (Дюселдорф) - "Арминия" (Билефелд)

21:30 Футбол: Бундеслига, "Вердер" (Бремен) - "Айнтрахт" (Франкфурт)

Диема спорт 2

19:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Айнтрахт" (Брауншвайг) - "Магдебург"

22:00 Футбол: Чемпиъншип, "Уест Бромич" - "Мидълзбро"

Диема спорт

20:00 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Лориен"

22:00 Футбол: Лига 1, "Пари Сен Жермен" - "Лил"

Ринг

22:15 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Каза Пиа"