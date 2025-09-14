Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 15 септември

Днес, 06:06

Макс спорт 2

09:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Япония - Канада
12:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Словения - България
16:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, САЩ - Португалия
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Сарагоса" - "Албасете"

БНТ 3 / Евроспорт 1

13:30 Лека атлетика: СП в Токио

Евроспорт 1

16:30 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг, Марк Селби - Лиъм Хайфилд
21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг, Марк Уилямс - Амир Сархош
22:00 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг, Шон Мърфи - Зак Шуърти

Нова спорт

16:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Шарджа" - "Ал Гарафа"
19:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Вахда" - "Ал Итихад"

Диема спорт

18:00 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Славия"
20:30 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Добруджа"

БНТ 3

19:00 Борба: СП в Загреб, св. стил, финали

Макс спорт 3

19:30 Футбол: Серия А, "Верона" - "Кремонезе"
21:45 Футбол: Серия А, "Комо" - "Дженоа"

Макс спорт 1

20:00 Футбол: благотворителен мач, Легенди на Португалия - Световни легенди

Диема спорт 2

21:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Шорта" - "Ал Сад"

Диема спорт 3

21:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Ахли" - "Насаф"

Макс спорт 4

22:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Майорка"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
14 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (4-10 август)
04 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (28 юли - 3 август)
28 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (21-27 юли)
21 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (14-20 юли)
14 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (7-13 юли)
07 Юли 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (30 юни - 6 юли)
30 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (23-29 юни)
23 Юни 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 юни)
16 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар