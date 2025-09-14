Спортът по телевизията - 15 септември

Макс спорт 2
09:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Япония - Канада
12:30 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, Словения - България
16:00 Волейбол (мъже): Мондиал 2025, САЩ - Португалия
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Сарагоса" - "Албасете"
БНТ 3 / Евроспорт 1
13:30 Лека атлетика: СП в Токио
Евроспорт 1
16:30 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг, Марк Селби - Лиъм Хайфилд
21:00 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг, Марк Уилямс - Амир Сархош
22:00 Снукър: Открито първенство на Англия, I кръг, Шон Мърфи - Зак Шуърти
Нова спорт
16:45 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Шарджа" - "Ал Гарафа"
19:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Вахда" - "Ал Итихад"
Диема спорт
18:00 Футбол: Първа лига, "ЦСКА 1948" - "Славия"
20:30 Футбол: Първа лига, "Черно море" - "Добруджа"
БНТ 3
19:00 Борба: СП в Загреб, св. стил, финали
Макс спорт 3
19:30 Футбол: Серия А, "Верона" - "Кремонезе"
21:45 Футбол: Серия А, "Комо" - "Дженоа"
Макс спорт 1
20:00 Футбол: благотворителен мач, Легенди на Португалия - Световни легенди
Диема спорт 2
21:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Шорта" - "Ал Сад"
Диема спорт 3
21:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Ал Ахли" - "Насаф"
Макс спорт 4
22:00 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Майорка"