Спортът по телевизията - 30 декември

Диема спорт 2

03:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Кливланд Кавалиърс"

22:15 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Астън Вила"

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Минесота Уайлд"

18:00 Футбол: Купа на Африка, Танзания - Тунис

21:05 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Жалгирис"

Диема спорт 3

05:30 НБА: "Портланд Трейл Блейзърс" - "Далас Маверикс"

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Ховентут"

22:15 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Уулвърхемптън"

Макс спорт 4

18:00 Футбол: Купа на Африка, Уганда - Нигерия

21:00 Футбол: Купа на Африка, Бенин - Сенегал

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Гран Канария"

21:30 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Нюкасъл"

Евроспорт 1

19:25 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Диегем

20:55 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Диегем

Макс спорт 1

19:30 Футбол: Про лига, "Ал Етифак" - "Ал Насър"

21:30 Волейбол (мъже): Купа на Италия, 1/4-финал: "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

Макс спорт 3

21:00 Футбол: Купа на Африка, Ботсвана - Конго

Диема спорт

21:30 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Борнемут"

Ринг

22:00 Футбол: Премиършип, "Мадъруел" - "Селтик"