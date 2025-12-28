Спортът по телевизията - 30 декември

Диема спорт 2
03:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Кливланд Кавалиърс"
22:15 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Астън Вила"
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Минесота Уайлд"
18:00 Футбол: Купа на Африка, Танзания - Тунис
21:05 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Жалгирис"
Диема спорт 3
05:30 НБА: "Портланд Трейл Блейзърс" - "Далас Маверикс"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Ховентут"
22:15 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Уулвърхемптън"
Макс спорт 4
18:00 Футбол: Купа на Африка, Уганда - Нигерия
21:00 Футбол: Купа на Африка, Бенин - Сенегал
Нова спорт
19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Гран Канария"
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Нюкасъл"
Евроспорт 1
19:25 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Диегем
20:55 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Диегем
Макс спорт 1
19:30 Футбол: Про лига, "Ал Етифак" - "Ал Насър"
21:30 Волейбол (мъже): Купа на Италия, 1/4-финал: "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
Макс спорт 3
21:00 Футбол: Купа на Африка, Ботсвана - Конго
Диема спорт
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Борнемут"
Ринг
22:00 Футбол: Премиършип, "Мадъруел" - "Селтик"