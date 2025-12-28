Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 30 декември

Днес, 03:03

Диема спорт 2

03:00 НБА: "Сан Антонио Спърс" - "Кливланд Кавалиърс"
22:15 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Астън Вила"

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Вегас Голдън Найтс" - "Минесота Уайлд"
18:00 Футбол: Купа на Африка, Танзания - Тунис
21:05 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Жалгирис"

Диема спорт 3

05:30 НБА: "Портланд Трейл Блейзърс" - "Далас Маверикс"
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Уникаха" - "Ховентут"
22:15 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Юнайтед" - "Уулвърхемптън"

Макс спорт 4

18:00 Футбол: Купа на Африка, Уганда - Нигерия
21:00 Футбол: Купа на Африка, Бенин - Сенегал

Нова спорт

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Гран Канария"
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Бърнли" - "Нюкасъл"

Евроспорт 1

19:25 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Диегем
20:55 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Диегем

Макс спорт 1

19:30 Футбол: Про лига, "Ал Етифак" - "Ал Насър"
21:30 Волейбол (мъже): Купа на Италия, 1/4-финал: "Сър Суса Скай" (Перуджа) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

Макс спорт 3

21:00 Футбол: Купа на Африка, Ботсвана - Конго

Диема спорт

21:30 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Борнемут"

Ринг

22:00 Футбол: Премиършип, "Мадъруел" - "Селтик"

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
28 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 декември)
08 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 декември)
01 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (24-30 ноември)
24 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (17-23 ноември)
17 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?