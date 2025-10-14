Медия без
Спортът по телевизията - 15 октомври

Днес, 06:06

Макс спорт 2

09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Артур Казо - Шинтаро Мочизуки
11:00 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Бейбит Жукаев - Алекс Микелсън
13:30 Тенис (мъже): ATP 250, Алмати, Александър Шевченко - Корентен Муте
20:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бешикташ" - "Кемниц"
02:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Флорида Пантърс"

Макс спорт 3

14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Яник Ханфман - Матео Арналди
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Иржи Лехечка - Жил Байи
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Рафаел Колиньон - Франсиско Комесаня
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Брюксел, Маркос Гирон - Алехандро Давидович Фокина

Макс спорт 1

15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Артър Фери - Лоренцо Сонего
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Себастиан Корда - Камил Майхжак
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Марин Чилич - Каспер Рууд
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Стокхолм, Лео Борг - Денис Шаповалов

Евроспорт 1

15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Нидерландия, I етап

Макс спорт 4

19:00 Баскетбол: Еврокупа, "Лиеткабелис" (Паневежис) - "Улм"
21:45 Баскетбол: Евролига, "Реал" (Мадрид) - "Партизан"

 

