Спортът по телевизията - 15 ноември

Макс спорт 1

06:15 Суперкарс: Мелбърн, първо състезание

13:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал, Симоне Болели/Андреа Вавасори - Хари Хелиовара/Хенри Патън

15:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал, Яник Синер - Алекс де Минор

19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал, Джо Солсбъри/Нийл Скупски - Джулиън Кеш/Лойд Гласпул

21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал, Карлос Алкарас - Феликс Оже-Алиасим

Макс спорт 4

09:00 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", III ден

22:00 Футбол: Ла Лига 2, "Сантандер" - "Гранада"

Евроспорт 2

09:15 Триатлон: PTO тур, Дубай

18:30 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", III ден

Нова спорт

10:30 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, "Сувон" - "Токио Верди"

14:30 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, "Негоян" - ИСПЕ

19:30 Футбол: Англия, Лига 2, "Джилингам" - "Кроули Таун"

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Словения - Косово

Макс спорт 3

11:00 Moto GP: ГП на Валенсия, втора тренировка

11:50 Moto GP: ГП на Валенсия, квалификация

13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Валенсия, квалификации

16:00 Moto GP: ГП на Валенсия, спринт

00:00 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Тампа Бей Лайтнинг"

Евроспорт 1

11:00 Ски (жени): СК в Леви, слалом, I манш

14:00 Ски (жени): СК в Леви, слалом, II манш

15:00 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Мерксплас

16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Мерксплас

21:05 Фигурно пързаляне: ГП в САЩ, кратка програма, танцови двойки

22:40 Фигурно пързаляне: ГП в САЩ, волна програма, спортни двойки

Диема спорт 3

16:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Казахстан - Белгия

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Грузия - Испания

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Гърция - Шотландия

Диема спорт

16:30 Футбол: Втора лига, "Янтра" - "Дунав от Русе"

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Лихтенщайн - Уелс

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Босна и Херцеговина - Румъния

БНТ 1 / БНТ 3

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Турция - България

Диема спорт 2

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Кипър - Австрия

21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Швейцария - Швеция

23:55 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Мемфис Гризлис"

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Монтана"

22:30 ММА: Cage Warriors 196, галавечер в Лондон