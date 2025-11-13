Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 15 ноември

Днес, 05:05

Макс спорт 1

06:15 Суперкарс: Мелбърн, първо състезание
13:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал, Симоне Болели/Андреа Вавасори - Хари Хелиовара/Хенри Патън
15:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал, Яник Синер - Алекс де Минор
19:00 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал, Джо Солсбъри/Нийл Скупски - Джулиън Кеш/Лойд Гласпул
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, 1/2-финал, Карлос Алкарас - Феликс Оже-Алиасим

Макс спорт 4

09:00 Голф: "Уърлд Тур Чемпиъншип", III ден
22:00 Футбол: Ла Лига 2, "Сантандер" - "Гранада"

Евроспорт 2

09:15 Триатлон: PTO тур, Дубай
18:30 Голф: PGA тур, "Бермуда Чемпиъншип", III ден

Нова спорт

10:30 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, "Сувон" - "Токио Верди"
14:30 Футбол (жени): Шампионска лига на Азия, "Негоян" - ИСПЕ
19:30 Футбол: Англия, Лига 2, "Джилингам" - "Кроули Таун"
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Словения - Косово

Макс спорт 3

11:00 Moto GP: ГП на Валенсия, втора тренировка
11:50 Moto GP: ГП на Валенсия, квалификация
13:40 Moto 3 / Moto 2: ГП на Валенсия, квалификации
16:00 Moto GP: ГП на Валенсия, спринт
00:00 НХЛ: "Флорида Пантърс" - "Тампа Бей Лайтнинг"

Евроспорт 1

11:00 Ски (жени): СК в Леви, слалом, I манш
14:00 Ски (жени): СК в Леви, слалом, II манш
15:00 Колокрос (жени): Суперпрестиж лига, Мерксплас
16:05 Колокрос (мъже): Суперпрестиж лига, Мерксплас
21:05 Фигурно пързаляне: ГП в САЩ, кратка програма, танцови двойки
22:40 Фигурно пързаляне: ГП в САЩ, волна програма, спортни двойки

Диема спорт 3

16:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Казахстан - Белгия
19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Грузия - Испания
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Гърция - Шотландия

Диема спорт

16:30 Футбол: Втора лига, "Янтра" - "Дунав от Русе"
19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Лихтенщайн - Уелс
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Босна и Херцеговина - Румъния

БНТ 1 / БНТ 3

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Турция - България

Диема спорт 2

19:00 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Кипър - Австрия
21:45 Футбол: квалификация за Мондиал 2026, Швейцария - Швеция
23:55 НБА: "Кливланд Кавалиърс" - "Мемфис Гризлис"

Макс спорт 2

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, "Левски София" - "Монтана"
22:30 ММА: Cage Warriors 196, галавечер в Лондон

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (10-16 ноември)
10 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (3-9 ноември)
03 Ноем. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (27 октомври - 2 ноември)
27 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (20-26 октомври)
20 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (13-19 октомври)
13 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (6-12 октомври)
06 Окт. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (29 септември - 5 октомври)
29 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 септември)
22 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 септември)
15 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (8-14 септември)
08 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (1-7 септември)
01 Септ. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (25-31 август)
25 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (18-24 август)
18 Авг. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (11-17 август)
11 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън