Спортът по телевизията - 14 август

Днес, 03:03

Макс спорт 4

01:00 Футбол: Копа Судамерикана, 1/8-финал, първи мач, "Боливар" - "Сиенсиано"
03:30 Футбол: Копа Либертадорес, 1/8-финал, първи мач, "Фламенго" - "Интернасионал" (Порту Алегре)

Евроспорт 1

13:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/4-финал, Али Картър - Нийл Робъртсън
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", 1/4-финал, Кайрън Уилсън - Рони О`Съливан

Макс спорт 1

14:00 Голф: Шампионат на Дания, I ден
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал
03:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, 1/4-финал

Евроспорт 2

15:30 Колоездене (мъже): Обиколка на Чехия, I етап
17:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Дания, III етап
21:00 Голф: PGA тур, "BMW Чемпиъншип", I ден

Диема спорт

19:00 Футбол: Лига на конференцията, III кв. кръг, реванш, "Сабах" - "Левски"
 
Диема спорт 3

20:30 Футбол: Лига на конференцията, III кв. кръг, реванш, "Арда" - "Кауно Жалгирис"

 

