Спортът по телевизията - 20 декември

Макс спорт 2

05:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Далас Старс"

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Академик Бултекс 99" (Пловдив) - "Балкан"

22:00 Футбол: Купа на Франция, 1/32-финал, "Ванде Фонтне" - "Пари Сен Жермен"

Евроспорт 1

09:20 Северна комбинация (жени): СК в Рамзау, малка шанца

10:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рамзау, малка шанца

11:15 Ски (жени): СК във Вал д`Изер, спускане

12:30 Ски (мъже): СК във Вал Гардена, спускане

15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", 1/2-финал

21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", 1/2-финал

Макс спорт 3

11:00 Голф: "Мавриций Оупън", III ден

19:00 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Кремонезе"

21:45 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Рома"

Евроспорт 2

13:00 Биатлон (жени): СК в Гран Борнан, 10 км преследване

14:05 Ски скокове (жени): СК в Енгелберг, голяма шанца

15:30 Биатлон (мъже): СК в Гран Борнан, 12,5 км преследване

16:30 Северна комбинация (жени): СК в Рамзау, 5 км ски бягане

17:00 Ски скокове (мъже): СК в Енгелберг, голяма шанца

20:25 Шейни (мъже): СК в Лейк Плесид, II манш

21:45 Шейни (мъже): СК в Лейк Плесид, смесено отборно

22:50 Шейни (мъже): СК в Лейк Плесид, смесени двойки

Диема спорт 3

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Бохум" - "Карлсруе"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - "Хофенхайм"

19:30 Футбол: Бундеслига, РБ (Лайпциг) - "Байер" (Леверкузен)

21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Холщайн" (Кил) - "Динамо" (Дрезден)

23:55 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Хюстън Рокетс"

Нова спорт

14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Фортуна" (Дюселдорф) - "Гройтер Фюрт"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Хамбургер" - "Айнтрахт" (Франкфурт)

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Реал" (Мадрид)

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Кристъл Палас"

Диема спорт

14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Саутхемптън" - "Ковънтри"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Съндърланд"

19:30 Бокс: Boxxer, бойно събитие в Лийдс

Диема спорт 2

14:30 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Челси"

17:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Уест Хем"

19:30 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Ливърпул"

22:00 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Арсенал"

БНТ 3

15:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Давос, паралелен слалом

16:30 Волейбол (жени): Купа на България, 1/2-финал, "Левски София" - ЦСКА

19:00 Волейбол (жени): Купа на България, 1/2-финал, "Марица" - ЦПВК

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Селта"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Реал Сосиедад"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Алавес"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Севиля"

Макс спорт 1

18:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, 1/2-финал, Александър Блокс - Николай Будков Кяер

20:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, 1/2-финал, Лърнър Тиен - Нишеш Басавареди

23:30 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, 1/2-финал, "Сър Сикома Монини" (Перуджа) - "Волей Рената"

Ринг

21:00 Футбол: Ередивизи, НЕК "Ниймеген" - "Аякс"