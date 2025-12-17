Спортът по телевизията - 20 декември

Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Анахайм Дъкс" - "Далас Старс"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Академик Бултекс 99" (Пловдив) - "Балкан"
22:00 Футбол: Купа на Франция, 1/32-финал, "Ванде Фонтне" - "Пари Сен Жермен"
Евроспорт 1
09:20 Северна комбинация (жени): СК в Рамзау, малка шанца
10:05 Северна комбинация (мъже): СК в Рамзау, малка шанца
11:15 Ски (жени): СК във Вал д`Изер, спускане
12:30 Ски (мъже): СК във Вал Гардена, спускане
15:00 Снукър: "Шотландия Оупън", 1/2-финал
21:00 Снукър: "Шотландия Оупън", 1/2-финал
Макс спорт 3
11:00 Голф: "Мавриций Оупън", III ден
19:00 Футбол: Серия А, "Лацио" - "Кремонезе"
21:45 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Рома"
Евроспорт 2
13:00 Биатлон (жени): СК в Гран Борнан, 10 км преследване
14:05 Ски скокове (жени): СК в Енгелберг, голяма шанца
15:30 Биатлон (мъже): СК в Гран Борнан, 12,5 км преследване
16:30 Северна комбинация (жени): СК в Рамзау, 5 км ски бягане
17:00 Ски скокове (мъже): СК в Енгелберг, голяма шанца
20:25 Шейни (мъже): СК в Лейк Плесид, II манш
21:45 Шейни (мъже): СК в Лейк Плесид, смесено отборно
22:50 Шейни (мъже): СК в Лейк Плесид, смесени двойки
Диема спорт 3
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Бохум" - "Карлсруе"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - "Хофенхайм"
19:30 Футбол: Бундеслига, РБ (Лайпциг) - "Байер" (Леверкузен)
21:30 Футбол: Втора Бундеслига, "Холщайн" (Кил) - "Динамо" (Дрезден)
23:55 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Хюстън Рокетс"
Нова спорт
14:00 Футбол: Втора Бундеслига, "Фортуна" (Дюселдорф) - "Гройтер Фюрт"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Хамбургер" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Реал" (Мадрид)
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Кристъл Палас"
Диема спорт
14:30 Футбол: Чемпиъншип, "Саутхемптън" - "Ковънтри"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Брайтън" - "Съндърланд"
19:30 Бокс: Boxxer, бойно събитие в Лийдс
Диема спорт 2
14:30 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Челси"
17:00 Футбол: Премиър лийг, "Манчестър Сити" - "Уест Хем"
19:30 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Ливърпул"
22:00 Футбол: Премиър лийг, "Евертън" - "Арсенал"
БНТ 3
15:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Давос, паралелен слалом
16:30 Волейбол (жени): Купа на България, 1/2-финал, "Левски София" - ЦСКА
19:00 Волейбол (жени): Купа на България, 1/2-финал, "Марица" - ЦПВК
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Селта"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Реал Сосиедад"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Осасуна" - "Алавес"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Севиля"
Макс спорт 1
18:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, 1/2-финал, Александър Блокс - Николай Будков Кяер
20:00 Тенис (мъже): Финали на ATP Next Gen, Джеда, 1/2-финал, Лърнър Тиен - Нишеш Басавареди
23:30 Волейбол (мъже): световно клубно първенство, 1/2-финал, "Сър Сикома Монини" (Перуджа) - "Волей Рената"
Ринг
21:00 Футбол: Ередивизи, НЕК "Ниймеген" - "Аякс"