MVP Везенков върна "Олимпиакос" към победите

Гръцкият баскетболен гранд прекъсна серията си от три поредни загуби в Евролигата

19 Дек. 2025
Везенков и Дорси бяха двете главни действащи фигури при победата над АСВЕЛ
Везенков и Дорси бяха двете главни действащи фигури при победата над АСВЕЛ

Александър Везенков бе най-полезен играч (MVP) при убедителната победа на "Олимпиакос" със 107:84 над гостуващия АСВЕЛ (Вильорбан) в най-престижния баскетболен турнир на континента - Евролигата. Така гръцкият гранд успя да прекъсне серията от три поредни загуби, които натрупа в предишните кръгове от редовния сезон.

За 29:43 мин. на игрището българското крило завърши със 17 т., 5 борби, 4 асистенции и една открадната от съперника топка, с което събра най-високия коефициент на полезно действие от всички на терена - 28.

Повече точки от Везенков за отбора от Пирея вкараха Тайлър Дорси - 22 (4/8 за тройка), и Еван Фурние - 21. Американският гард обаче добави единствено 6 асистенции и игровият му коефициент е 25, а французинът направи две борби и едно завършващо подаване за коефициент 20. 

За гостите от Франция 11 т. реализира Шакил Харисън, а 10 - Едуин Джаксън.

След тази победа "Олимпиакос" вече е с баланс 9-7, който му отрежда 9-о място във временното класиране от редовния сезон. АСВЕЛ пък си остана последен, 20-и, като вече е с 4-13.

В следващия кръг "червено-белите" гостуват на 26 декември в Болоня на "Виртус", който е 12-и с актив 8-8.   

