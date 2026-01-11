Спортът по телевизията - 13 януари

Макс спорт 1
00:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, Алехандро Табило - Камило Уго Карабели
02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, Роберто Баутиста Агут - Джовани Мпечи Перикар
07:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд, Фабиан Марожан - Гаел Монфис
09:00 Тенис (мъже): ATP 250, Окланд. Нуно Боржеш - Томас Ечевери
18:00 Баскетбол: Еврокупа, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Манреса"
Макс спорт 3
02:00 НХЛ: "Детройт Ред Уингс" - "Каролина Хърикейнс"
19:30 Футбол: Купа на Турция, "Фетиеспор" - "Галатасарай"
22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/8-финал, "Рома" - "Торино"
Макс спорт 2
02:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Томаш Махач - Джеймс Дъкуърт
04:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Тристан Скулкейт - Ринки Хиджиката
06:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Андреа Вавасори - Габриел Диало
08:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Итън Куин - Мартон Фучович
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Аделаида, Стефанос Циципас - Александър Вукич
18:00 Волейбол (жени): Шампионска лига, "Фенербахче" - "Игор Горгондзола" (Новара)
22:00 Футбол: Купа на Франция, 1/16-финал, "Байо" - "Олимпик" (Марсилия)
Диема спорт 2
02:30 НБА: "Индиана Пейсърс" - "Бостън Селтикс"
13:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Узбекистан - Южна Корея
18:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Япония - Катар
22:00 Футбол: Купа на лигата на Англия, 1/2-финал, "Нюкасъл" - "Манчестър Сити"
Макс спорт 4
03:00 НФЛ: плейофи, АФК, уайлд кард, "Питсбърг Стийлърс" - "Хюстън Тексънс"
22:00 Футбол: Купа на Испания, 1/8-финал, "Депортиво" (Ла Коруня) - "Атлетико" (Мадрид)
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Сакраменто Кингс" - "Лос Анджелис Лейкърс"
19:30 Футбол: Бундеслига, "Щутгарт" - "Айнтрахт" (Франкфурт)
21:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Дортмунд) - "Вердер" (Бремен)
Нова спорт
13:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Иран - Ливан
18:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), ОАЕ - Сирия
21:30 Футбол: Бундеслига, "Майнц 05" - "Хайденхайм"
Евроспорт 1
15:00 Снукър: "Мастърс", I кръг, Кайрън Уилсън - Съ Дзяхуей
21:00 Снукър: "Мастърс", I кръг, Джон Хигинс - Бари Хоукинс
Евроспорт 2
18:30 Ски (жени): СК във Флахау, слалом, I манш
19:45 Сноуборд (мъже и жени): СК в Бад Гащайн, паралелен слалом
21:30 Ски (жени): СК във Флахау, слалом, II манш
Диема спорт
21:30 Футбол: Бундеслига, "Хамбургер" - "Байер" (Леверкузен)
Ринг
22:00 Футбол: Купа на Нидерландия, 1/8-финал, "Утрехт" - "Твенте"