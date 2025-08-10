Спортът по телевизията - 11 август

Макс спорт 4
03:10 Футбол: МЛС, "Орландо Сити" - "Интер Маями"
Евроспорт 1
13:00 Снукър: "Саудитски Мастърс", IV кръг, Бен Уластън - Джак Лисовски
19:30 Снукър: "Саудитски Мастърс", IV кръг
Диема спорт
19:00 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "Берое"
21:15 Футбол: Първа лига, "Арда" - "Локомотив" (Пловдив)
Макс спорт 1
20:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Франсис Таифоу - Юго Умбер
22:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Тейлър Фриц - Лоренцо Сонего
00:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Жоао Фонсека - Терънс Атман
02:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Яник Синер - Габриел Диало
04:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Синсинати, Адриан Манарино - Томи Пол
Диема спорт 3
21:45 Футбол: Франция, Лига 2, "Амиен" - "Реймс"
Ринг
22:45 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Витория" (Гимараеш)