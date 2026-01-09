Спортът по телевизията - 10 януари

Макс спорт 2

01:00 Тенис (жени): "Юнайтед къп", 1/2-финал, Швейцария - Белгия, мач №1, Белинда Бенчич - Елизе Мертенс

03:00 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", 1/2-финал, Швейцария - Белгия, мач №2, Стан Вавринка - Зизу Бергс

05:00 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", 1/2-финал, Швейцария - Белгия, мач №3, Белинда Бенчич/Стан Вавринка - Елизе Мертенс/Зизу Бергс

08:30 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", 1/2-финал, САЩ - Полша, мач №1, Тейлър Фриц - Хуберт Хуркач

10:30 Тенис (жени): "Юнайтед къп", 1/2-финал, САЩ - Полша, мач №2, Коко Гоф - Ига Швьонтек

12:30 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", 1/2-финал, САЩ - Полша, мач №3, Коко Гоф/Крисчън Харисън - Ига Швьонтек/Хуберт Хуркач

19:00 Волейбол: Суперлига, ЦСКА - "Дея спорт"

22:00 Футбол: Купа на Франция, 1/16-финал, "Сошо" - "Ланс"

00:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Кълъмбъс Блу Джакетс"

Макс спорт 1

05:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/2-финал, Александър Ковачевич - Брандън Накашима

10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/2-финал, Даниил Медведев - Алекс Микелсън

18:00 Футбол: Купа на Африка, 1/4-финал, Алжир - Нигерия

21:00 Футбол: Купа на Африка, 1/4-финал, Египет - Кот д'Ивоар

23:30 НФЛ: плейофи, "Каролина Пантърс" - "Лос Анджелис Рамс"

Евроспорт 2

10:20 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, малка шанца

11:35 Северна комбинация (жени): СК в Отепя, малка шанца

12:45 Биатлон (мъже): СК в Оберхоф, 12,5 км преследване

13:45 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, 10 км ски бягане

14:20 Северна комбинация (жени): СК в Отепя, 5 км ски бягане

15:10 Ски скокове (мъже): СК в Закопане, голяма шанца, квалификация

16:45 Шейни (мъже): СК във Винтерберг

Ринг

11:00 Церемония "Най-добър млад спортист на България за 2025 г."

17:30 Футбол: Ередивизи, АЗ "Алкмаар" - "Волендам"

21:00 Футбол: Ередивизи, ПСВ "Айндховен" - "Екселсиор"

Евроспорт 1

11:30 Ски (мъже): СК в Аделбоден, гигантски слалом, I манш

12:30 Ски (жени): СК в Цаухензее, спускане

14:30 Ски (мъже): СК в Аделбоден, гигантски слалом, II манш

15:30 Биатлон (жени): СК в Оберхоф, 4х6 км щафета

16:55 Ски скокове: СК в Закопане, отборно състезание

21:45 Формула Е: Мексико сити

БНТ 3

14:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Скуол, паралелен гигантски слалом

Диема спорт 3

14:15 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Макълсфилд" - "Кристъл Палас"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Вердер" (Бремен) - "Хофенхайм"

19:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Леверкузен) - "Щутгарт"

22:00 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Чарлтън" - "Челси"

Нова спорт

14:15 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Челтнъм" - "Лестър"

17:00 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Фулъм" - "Мидълзбро"

19:30 Футбол: Суперлига, "Астерас" - "Олимпиакос"

Диема спорт

14:15 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Уулвърхемптън" - "Шроузбъри"

17:00 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Нюкасъл" - "Борнемут"

19:45 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Кеймбридж" - "Бирмингам"

Диема спорт 2

14:15 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Евертън" - "Съндърланд"

17:00 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Манчестър Сити" - "Екзитър"

19:45 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Тотнъм" - "Астън Вила"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Бетис"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Алавес"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Осасуна"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Елче"

Макс спорт 3

16:00 Футбол: Серия А, "Комо" - "Болоня"

19:00 Футбол: Серия А, "Рома" - "Сасуоло"

21:45 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Торино"