Спортът по телевизията - 10 януари

Макс спорт 2
01:00 Тенис (жени): "Юнайтед къп", 1/2-финал, Швейцария - Белгия, мач №1, Белинда Бенчич - Елизе Мертенс
03:00 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", 1/2-финал, Швейцария - Белгия, мач №2, Стан Вавринка - Зизу Бергс
05:00 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", 1/2-финал, Швейцария - Белгия, мач №3, Белинда Бенчич/Стан Вавринка - Елизе Мертенс/Зизу Бергс
08:30 Тенис (мъже): "Юнайтед къп", 1/2-финал, САЩ - Полша, мач №1, Тейлър Фриц - Хуберт Хуркач
10:30 Тенис (жени): "Юнайтед къп", 1/2-финал, САЩ - Полша, мач №2, Коко Гоф - Ига Швьонтек
12:30 Тенис (смесени двойки): "Юнайтед къп", 1/2-финал, САЩ - Полша, мач №3, Коко Гоф/Крисчън Харисън - Ига Швьонтек/Хуберт Хуркач
19:00 Волейбол: Суперлига, ЦСКА - "Дея спорт"
22:00 Футбол: Купа на Франция, 1/16-финал, "Сошо" - "Ланс"
00:00 НХЛ: "Колорадо Авъланч" - "Кълъмбъс Блу Джакетс"
Макс спорт 1
05:00 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/2-финал, Александър Ковачевич - Брандън Накашима
10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, 1/2-финал, Даниил Медведев - Алекс Микелсън
18:00 Футбол: Купа на Африка, 1/4-финал, Алжир - Нигерия
21:00 Футбол: Купа на Африка, 1/4-финал, Египет - Кот д'Ивоар
23:30 НФЛ: плейофи, "Каролина Пантърс" - "Лос Анджелис Рамс"
Евроспорт 2
10:20 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, малка шанца
11:35 Северна комбинация (жени): СК в Отепя, малка шанца
12:45 Биатлон (мъже): СК в Оберхоф, 12,5 км преследване
13:45 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, 10 км ски бягане
14:20 Северна комбинация (жени): СК в Отепя, 5 км ски бягане
15:10 Ски скокове (мъже): СК в Закопане, голяма шанца, квалификация
16:45 Шейни (мъже): СК във Винтерберг
Ринг
11:00 Церемония "Най-добър млад спортист на България за 2025 г."
17:30 Футбол: Ередивизи, АЗ "Алкмаар" - "Волендам"
21:00 Футбол: Ередивизи, ПСВ "Айндховен" - "Екселсиор"
Евроспорт 1
11:30 Ски (мъже): СК в Аделбоден, гигантски слалом, I манш
12:30 Ски (жени): СК в Цаухензее, спускане
14:30 Ски (мъже): СК в Аделбоден, гигантски слалом, II манш
15:30 Биатлон (жени): СК в Оберхоф, 4х6 км щафета
16:55 Ски скокове: СК в Закопане, отборно състезание
21:45 Формула Е: Мексико сити
БНТ 3
14:00 Сноуборд (мъже и жени): СК в Скуол, паралелен гигантски слалом
Диема спорт 3
14:15 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Макълсфилд" - "Кристъл Палас"
16:30 Футбол: Бундеслига, "Вердер" (Бремен) - "Хофенхайм"
19:30 Футбол: Бундеслига, "Байер" (Леверкузен) - "Щутгарт"
22:00 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Чарлтън" - "Челси"
Нова спорт
14:15 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Челтнъм" - "Лестър"
17:00 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Фулъм" - "Мидълзбро"
19:30 Футбол: Суперлига, "Астерас" - "Олимпиакос"
Диема спорт
14:15 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Уулвърхемптън" - "Шроузбъри"
17:00 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Нюкасъл" - "Борнемут"
19:45 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Кеймбридж" - "Бирмингам"
Диема спорт 2
14:15 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Евертън" - "Съндърланд"
17:00 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Манчестър Сити" - "Екзитър"
19:45 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Тотнъм" - "Астън Вила"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Овиедо" - "Бетис"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Виляреал" - "Алавес"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Жирона" - "Осасуна"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Валенсия" - "Елче"
Макс спорт 3
16:00 Футбол: Серия А, "Комо" - "Болоня"
19:00 Футбол: Серия А, "Рома" - "Сасуоло"
21:45 Футбол: Серия А, "Аталанта" - "Торино"