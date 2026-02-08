Спортът по телевизията - 10 февруари

Диема спорт 2

02:30 НБА: "Орландо Меджик" - "Милуоки Бъкс"

15:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, "Естеглал" - "Ал Хюсеин"

21:30 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Лийдс"

Макс спорт 1

03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас, Терънс Атман - Франсис Тиафоу

05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас, Майкъл Джън - Себастиан Корда

12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Кентен Алис - Мес Ротгеринг

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Талон Грикспор - Джовани Мпечи Перикар

16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Юго Грение - Ян-Ленард Щруф

20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Алекс де Минор - Артур Фис

22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Зизу Бергс - Фабиан Марожан

Диема спорт 3

05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Оклахома Сити Тъндър"

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Санфрече Хирошима" - "Джохор Дарул Такзим"

14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шанхай Шънхуа" - "Мачида"

18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Трактор" - "Ал Сад"

21:30 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Нюкасъл"

БНТ 3 / Евроспорт 1

10:15 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), спринт, квалификации

11:30 Милано Кортина 2026: ски (жени), отборна комбинация, спускане

12:40 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), спринт, финали

14:55 Милано Кортина 2026: ски (жени), отборна комбинация, слалом

Нова спорт

12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Висел Кобе" - "Сеул"

14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Чънду Жунчън" - "Бурирам Юнайтед"

18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, "Ал Завра" - "Ал Уасъл"

21:45 Футбол: Купа на Германия, 1/4-финал, "Херта" (Берлин) - "Фрайбург"

Евроспорт 2

12:55 Милано Кортина 2026: шорттрек

19:30 Милано Кортина 2026: шейни (жени), IV манш

20:30 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (мъже), кратка програма

21:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Канада - САЩ

БНТ 1 / Евроспорт 2

14:30 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 20 км индивидуално

Евроспорт 1

16:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), мач за бронза, Великобритания - Италия

17:55 Милано Кортина 2026: шейни (жени), III манш

19:20 Милано Кортина 2026: ски скокове, смесено отборно състезание

21:45 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (мъже), кратка програма

23:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Финландия - Швейцария

Диема спорт

18:00 Футбол: Купа на България, 1/4-финал, ЦСКА - "ЦСКА 1948"

22:15 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Манчестър Юнайтед"

Макс спорт 2

21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Монпелие" - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес, Федерико Кория - Матео Беретини

01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес, Камило Уго Карабели - Франсиско Комесаня

Ринг

22:00 Футбол: Премиършип, "Хартс" - "Хибърниън"

Макс спорт 3

22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/2-финал, "Наполи" - "Комо"