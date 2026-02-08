Спортът по телевизията - 10 февруари

Диема спорт 2
02:30 НБА: "Орландо Меджик" - "Милуоки Бъкс"
15:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, "Естеглал" - "Ал Хюсеин"
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Челси" - "Лийдс"
Макс спорт 1
03:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас, Терънс Атман - Франсис Тиафоу
05:00 Тенис (мъже): ATP 500, Далас, Майкъл Джън - Себастиан Корда
12:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Кентен Алис - Мес Ротгеринг
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Талон Грикспор - Джовани Мпечи Перикар
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Юго Грение - Ян-Ленард Щруф
20:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Алекс де Минор - Артур Фис
22:30 Тенис (мъже): ATP 500, Ротердам, Зизу Бергс - Фабиан Марожан
Диема спорт 3
05:00 НБА: "Лос Анджелис Лейкърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Санфрече Хирошима" - "Джохор Дарул Такзим"
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Шанхай Шънхуа" - "Мачида"
18:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Трактор" - "Ал Сад"
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Нюкасъл"
БНТ 3 / Евроспорт 1
10:15 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), спринт, квалификации
11:30 Милано Кортина 2026: ски (жени), отборна комбинация, спускане
12:40 Милано Кортина 2026: ски бягане (мъже и жени), спринт, финали
14:55 Милано Кортина 2026: ски (жени), отборна комбинация, слалом
Нова спорт
12:00 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Висел Кобе" - "Сеул"
14:15 Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия, "Чънду Жунчън" - "Бурирам Юнайтед"
18:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, 1/8-финал, "Ал Завра" - "Ал Уасъл"
21:45 Футбол: Купа на Германия, 1/4-финал, "Херта" (Берлин) - "Фрайбург"
Евроспорт 2
12:55 Милано Кортина 2026: шорттрек
19:30 Милано Кортина 2026: шейни (жени), IV манш
20:30 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (мъже), кратка програма
21:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Канада - САЩ
БНТ 1 / Евроспорт 2
14:30 Милано Кортина 2026: биатлон (мъже), 20 км индивидуално
Евроспорт 1
16:00 Милано Кортина 2026: кърлинг (смесени двойки), мач за бронза, Великобритания - Италия
17:55 Милано Кортина 2026: шейни (жени), III манш
19:20 Милано Кортина 2026: ски скокове, смесено отборно състезание
21:45 Милано Кортина 2026: фигурно пързаляне (мъже), кратка програма
23:45 Милано Кортина 2026: хокей на лед (жени), Финландия - Швейцария
Диема спорт
18:00 Футбол: Купа на България, 1/4-финал, ЦСКА - "ЦСКА 1948"
22:15 Футбол: Премиър лийг, "Уест Хем" - "Манчестър Юнайтед"
Макс спорт 2
21:00 Волейбол (мъже): Шампионска лига, "Монпелие" - "Кучине Лубе" (Чивитанова)
23:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес, Федерико Кория - Матео Беретини
01:30 Тенис (мъже): ATP 250, Буенос Айрес, Камило Уго Карабели - Франсиско Комесаня
Ринг
22:00 Футбол: Премиършип, "Хартс" - "Хибърниън"
Макс спорт 3
22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/2-финал, "Наполи" - "Комо"