Спортът по телевизията - 6 ноември

Евроспорт 1
08:30 Снукър: Международен шампионат, 1/4-финал, Марк Селби - Джао Синтун
13:30 Снукър: Международен шампионат, 1/4-финал, Шон Мърфи - Джон Хигинс
Макс спорт 1
09:00 Голф: "Абу Даби Чемпиъншип", I ден
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/4-финал, Кириан Жаке - Камерън Нори
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/4-финал, Лоренцо Сонего - Даниел Алтмайер
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/4-финал, Матео Беретини - Лърнър Тиен
21:00 Тенис (мъже): ATP 250, Мец, 1/4-финал, Клеман Табюр - Виталий Сачко
Макс спорт 3
09:00 WRC: рали "Япония", SS1 Курагайке Парк
19:45 Футбол: Лига Европа, "Утрехт" - "Порто"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Рейнджърс" - "Рома"
Нова спорт
09:45 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Макартър" - "Конг Ан Ха Ной"
12:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Лайън Сити Сейлърс" - "Банкок Юнайтед"
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Пекин Гуоан" - "Тай По"
22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Рединг" - "Стивънидж"
Диема спорт 3
12:00 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Поханг Стийлърс" - "Тампайнс Роувърс"
14:15 Футбол: Шампионска лига на Азия 2, "Селангор" - "Персиб Бандунг"
Макс спорт 2
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, 1/4-финал, Себастиан Корда - Миомир Кецманович
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Атина, 1/4-финал, Александър Мюлер - Лоренцо Музети
21:05 Баскетбол: Евролига, "Макаби" (Тел Авив) - "Монако"
bTV Action
19:45 Футбол: Лига Европа, "Щурм" (Грац) - "Нотингам"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Ференцварош" - "Лудогорец"
Ринг
19:45 Футбол: Лига на конференцията, "Майнц 05" - "Фиорентина"
22:00 Футбол: Лига Европа, ПАОК - "Йънг Бойс"
Макс спорт 4
19:45 Футбол: Лига Европа, "Цървена звезда" - "Лил"
22:00 Футбол: Лига Европа, "Астън Вила" - "Макаби" (Тел Авив)
Евроспорт 2
22:00 Голф: PGA тур, "Лос Кабос Чемпиъншип", I ден