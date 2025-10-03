Спортът по телевизията - 5 октомври

Макс спорт 1
02:00 НХЛ: контрола, "Флорида Пантърс" - "Тампа Бей Лайтнинг"
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:30 Голф: "Алфред Дънхил Линкс Чемпиъншип", IV ден
19:30 Футбол: Ла Лига, "Реал Сосиедад" - "Райо Валекано"
22:00 НАСКАР: Северна Каролина
Макс спорт 2
05:00 ММА: UFC 320, Магомед Анкалаев - Алекс Перейра
07:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
09:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Академик Бултекс 99" (Пловдив)
16:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Пиза"
20:00 НФЛ: "Филаделфия Ийгълс" - "Денвър Бронкос"
23:20 НФЛ: "Лос Анджелис Чарджърс" - "Вашингтон Командърс"
Макс спорт 4
05:30 Moto GP: ГП на Индонезия, загрявка
09:50 Moto 3: ГП на Индонезия, състезание
11:15 Moto 2: ГП на Индонезия, състезание
13:00 Moto GP: ГП на Индонезия, състезание
15:00 Футбол: Ла Лига, "Алавес" - "Елче"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Севиля" - "Барселона"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Еспаньол" - "Бетис"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Атлетико" (Мадрид)
Диема спорт 3
10:25 Академия F1 (жени): ГП на Сингапур, второ състезание
15:00 Формула 1: ГП на Сингапур, състезание
18:15 Футбол: Лига 1, "Монако" - "Ница"
20:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Фрайбург"
Евроспорт 1
10:35 Колоездене (мъже): Обиколка на Лангкави, VIII етап
16:00 Колоездене (мъже): ЕП в Дром Ардеш, общ старт
20:15 Маунтинбайк (жени): СК в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри
22:15 Маунтинбайк (мъже): СК в Лейк Плесид, олимпийско крос кънтри
Диема спорт 2
12:10 "Порше Карера Къп Германия": ГП на Хокенхайм, второ състезание
13:30 Баскетбол: Лига Ендеса, "Реал" (Мадрид) - "Гран Канария"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Нотингам"
18:30 Футбол: Премиър лийг, "Брентфорд" - "Манчестър Сити"
21:45 Футбол: Лига 1, "Лил" - "Пари Сен Жермен"
Макс спорт 3
13:30 Футбол: Серия А, "Удинезе" - "Каляри"
16:00 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Рома"
19:00 Футбол: Серия А, "Наполи" - "Дженоа"
21:45 Футбол: Серия А, "Ювентус" - "Милан"
БНТ 3 / Евроспорт 1
14:00 Колоездене (мъже): Обиколка на Хърватия, VI етап
Нова спорт
14:00 Футбол: Чемпиъншип, "Ипсуич" - "Норич"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Бърнли"
18:30 Футбол: Бундеслига, "Хамбургер" - "Майнц 05"
20:30 Футбол: Суперлига, ПАОК - "Олимпиакос"
Диема спорт
15:00 Футбол: Първа лига, "Добруджа" - "Арда"
17:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Ботев" (Пловдив)
20:15 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Лудогорец"
Евроспорт 2
15:00 Триатлон: Супертри, Тулуза
22:30 Голф: PGA тур, Шампионат на Мисисипи, IV ден
Ринг
15:30 Футбол: Ередивизи, "Фейенорд" - "Утрехт"
17:30 Футбол: Премиършип, "Фолкърк" - "Рейнджърс"
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 71 кг
22:15 Футбол: Примейра лига, "Спортинг" (Лисабон) - "Брага" (II полувреме)
23:15 Футбол: Примейра лига, "Порто" - "Бенфика"