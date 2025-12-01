Медия без
Спортът по телевизията - 3 декември

Днес, 03:03

Диема спорт 2

03:00 НБА: "Бостън Селтикс" - "Ню Йорк Никс"
21:30 Футбол: Премиър лийг, "Арсенал" - "Брентфорд"

Диема спорт 3

06:00 НБА: "Голдън Стейт Уориърс" - "Оклахома Сити Тъндър"
19:00 Футбол: Купа на Германия, 1/8-финал, "Бохум" - "Щутгарт"
22:15 Футбол: Премиър лийг, "Лийдс" - "Челси"

БНТ 3

11:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, серии
20:00 Плуване: ЕП в малък басейн в Люблин, финали

Диема спорт

13:00 Футбол: Първа лига, "Септември" (София) - "ЦСКА 1948"
15:30 Футбол: Първа лига, "Берое" - "Черно море"
18:00 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Локомотив" (Пловдив)
22:15 Футбол: Премиър лийг, "Ливърпул" - "Съндърланд"

Евроспорт 1

15:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, II кръг
21:00 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, II кръг

Макс спорт 3

16:00 Футбол: Купа на Италия, 1/8-финал, "Аталанта" - "Дженоа"
19:00 Футбол: Купа на Италия, 1/8-финал, "Наполи" - "Каляри"
22:00 Футбол: Купа на Италия, 1/8-финал, "Интер" - "Венеция"

Евроспорт 2

16:15 Биатлон (мъже): СК в Йостерсунд, 20 км индивидуално

Нова спорт

19:00 Футбол: Купа на Германия, 1/8-финал, "Фрайбург" - "Дармщат"
21:45 Футбол: Купа на Германия, 1/8-финал, "Унион" (Берлин) - "Байерн" (Мюнхен)

Макс спорт 2

19:15 Баскетбол: НБЛ, "Локомотив" (Пловдив) - "Спартак" (Плевен)
21:45 Волейбол (мъже): Суперлега, "Веро Волей" (Монца) - "Кучине Лубе" (Чивитанова)

Макс спорт 1

19:30 Волейбол (мъже): Суперлига, "Локомотив Авиа" (Пловдив) - "Левски София"
21:30 Волейбол (мъже): Суперлега, "Юаса Батъри" (Гротадзолина) - "Сър Суса Скай" (Перуджа)

Макс спорт 4

20:00 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Реал" (Мадрид)
22:15 Футбол: Купа на Испания, II кръг, "Антониано" - "Виляреал"

Ринг

21:45 Футбол: Премиършип, "Дънди Юнайтед" - "Рейнджърс"

 

