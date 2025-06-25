Спортът по телевизията - 26 юни

Макс спорт 3
12:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/4-финал, Габриел Диало - Талон Грикспор
14:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/4-финал, Хамад Меджедович - Феликс Оже-Алиасим
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/4-финал, Лърнър Тиен - Корентен Муте
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, 1/4-финал, Алекс Микелсън - Роберто Баутиста Агут
Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/4-финал, Били Харис - Юго Умбер
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/4-финал, Дженсън Бруксби - Даниъл Евънс
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/4-финал, Якуб Меншик - Алехандро Давидович Фокина
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, 1/4-финал, Тейлър Фриц / Жоао Фонсека - Маркос Гирон
Евроспорт 1
14:00 Колоездене (жени): Шампионат на Франция, часовник
16:00 Колоездене (мъже): Шампионат на Франция, часовник
20:25 Катерене (мъже): СК в Инсбрук, боулдър
Макс спорт 4
14:30 Голф: Открито първенство на Италия, I ден
Макс спорт 2
15:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Франция - Япония
18:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Турция - Украйна
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Футбол: Мондиал 2025, "Ювентус" - "Манчестър Сити"
Евроспорт 2
22:00 Голф: PGA тур, "Рокет Класик", I ден