Японски плувец подобри световния рекорд на 400 м съчетано

Томоюки Мацушита постави нов световен рекорд на 400 м съчетано плуване в малък басейн (25-метров) във втория ден от първенството на Япония в префектура Сага.

21-годишният олимпийски вицешампион от Париж 2024 победи с време 3:54.33 мин., като подобри с близо половин секунда дългогодишното върхово постижение от 3:54.81, поставено от сънародника му Дая Сето на Международната плувна лига (ISL) през 2019 г.

Единственият друг плувец, слязъл под границата от 4 минути в този финал бе Асаки Нишикава, който стана втори с 3:59.94, а трети завърши 17-годишният Райто Нумата с 4:00.07.

Забележителното е, че преди това състезание най-доброто постижение на Мацушита беше 4:00.44, отново от първенството на Япония, но през 2024 г., т.е. той подобри предишното си лично постижение с повече от 6 секунди.

Освен сребърния медал от Париж 2024 той има сребро на 400 м съчетано плуване и от световното в Сингапур 2025 (в голям, 50-метров басейн), а на наскоро завършилите Азиатски игри в Нагоя стана шампион на 200 м съчетано и взе два сребърни медала - на 400 м съчетано (тогава го победи сънародникът му Юмеки Коджима) и в щафетата на 4х200 м св.стил.