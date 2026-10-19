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Всички наши тенисисти в Топ 1000 прогресират

Четири от петте ни водещи състезателки при жените също се изкачват в световната ранглиста

Днес, 12:48
Григор Димитров се изкачва в световната ранглиста, въпреки че не е играл от близо месец.
ЕПА/БГНЕС архив
Григор Димитров се изкачва в световната ранглиста, въпреки че не е играл от близо месец.

Всички 12 български тенисисти в Топ 1000 на професионалната ранглиста при мъжете подобриха класирането си тази седмица. Към тях се присъедини и още един наш състезател, който прогресира достатъчно, за да намери място в тази компания, и така страната ни вече има 13 свои представители сред най-добрите хиляда в света.

Първата ни ракета Григор Димитров се изкачва с четири позиции до №123. Вторият ни най-предно класиран играч в момента Пьотр Нестеров напредва с 19 места до №279. А третият - Димитър Кузманов, печели седем места до №360. Нов личен рекорд пък постига Иван Иванов, който вече е №457 (+37), като това са и всичките ни състезатели в Топ 500.

Следващите най-добри родни тенисисти са Александър Донски под №517 (+14), Янаки Милев под №535 (+84), Илиян Радулов под №570 (+4), Адриан Андреев под №601 (+9), Александър Василев под №602 (+9), Джордж Лазаров под №721 (+167), Анас Маздрашки под №789 (+12) и Динко Динев под №806 (+10). А от днес сред първите 1000 вече е и юношеският шампион на двойки от Australian Open Димитър Кисимов под №992 (+25).

В челната десетка също има раздвижване. Засега няма промяна в Топ 3, където първи е Яник Синер, следван от Александър Зверев и Карлос Алкарас. Контузеният италианец, който вече обяви край на сезона си, ще бъде изместен на върха от Александър Зверев на 2 ноември.

Тази седмица четвърти остава Бен Шелтън, а Даниил Медведев и Флавио Коболи изпревариха Феликс Оже-Алиасим, изкачвайки се съответно на пета и шеста позиция. С по едно място нагоре са също Алекс де Минор, Франсис Тиафоу и Артур Фис, а от Топ 10 изпадна Новак Джокович, който загуби четири позиции и вече е №12.

 

ПРИ ДАМИТЕ

Прогрес бележат и четири от петте водещи български тенисистки при жените. Първата ни ракета при дамите Елизара Янева записа ново рекордно класиране при днешното обновяване на ранглистата на WTA, изкачвайки се с четири места до №142.

Втората ни ракета Росица Денчева отстъпва с две позиции, но въпреки това остава в Топ 200 под №197. След нея обаче Лидия Енчева (№329), Лиа Каратанчева (№387) и Виктория Томова (№388) се изкачват съответно с 19, шест и три позиции. Това са и всички наши представителки в Топ 400.

В Топ 10 при жените няма никакви промени тази седмица. Лидер е Елена Рибакина, пред Арина Сабаленка, Мира Андреева, Джесика Пегула и Коко Гоф. Останалите пет тенисистки в десетката са Елина Свитолина, Каролина Мухова, Линда Носкова, Ига Швьонтек и Марта Костюк.

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