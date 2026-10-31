Познат парагваец спря Григор Димитров в Париж

ЕПА/БГНЕС архив През 2025 г. Григор Димитров използва "Мастърс" в Париж, за да се завърне в игра след 3-месечно лечение на разкъсания гръден мускул.

Първата ракета на България Григор Димитров загуби от парагваеца Адолфо Даниел Вайехо с 6:7 (3), 6:4, 3:6 в I кръг от квалификациите за тенис турнира от сериите "Мастърс" в Париж. Най-добрият ни състезател (№124 в света) получи "уайлд кард" за пресявките в последния момент, след като чехът Якуб Меншик се отказа заради контузия и това доведе до размествания в предварителната схема.

За да стигне до основната схема, 35-годишният хасковлия трябваше да спечели два мача, но отпадна още след първия. Благодарение на успеха си над българския ветеран, южноамериканецът ще се изправи в решаващия II кръг срещу италианеца Лоренцо Сонего, който по-рано днес се справи с испанеца Жауме Мунар също в три сета - 6:7 (3), 6:3, 6:4.

Досега Димитров и Вайехо имаха само една среща помежду си, в която нашият тенисист също загуби. През май тази година на старта на "Мастърс" в Мадрид 22-годишният парагваец се наложи с 6:4, 6:4 и нанесе на Григор четвърто поредно поражение. Сега вече балансът на Григор срещу този противник е 0-2.

Най-доброто представяне на първата ни ракета във френската столица беше достигането до финала през 2023 г., когато по пътя си той отстрани двама играчи от тогавашния Топ 10 - Даниил Медведев и Стефанос Циципас. В мача за трофея българинът отстъпи с 4:6, 3:6 пред Новак Джокович.

През миналата година пък Димитров използва "Мастърс" в Париж, за да се завърне в игра след 3-месечно лечение на разкъсания гръден мускул. На старта през 2025 г. той надигра Джовани Мпечи Перикар със 7:6 (5), 6:1, след което се отказа от мача във II кръг срещу Даниил Медведев.