Григор Димитров излиза във вторник срещу финалиста от "Ролан Гарос"

ЕПА/БГНЕС Заради нови физически проблеми повече от месец Григор Димитров участва предимно в събития извън корта. Последният му мач в професионалната верига беше на 22 септември на "Чалънджър" в Сен Тропе, където загуби в два сета от литовеца Едас Бутвилас.

Тенисист №1 на България Григор Димитров ще започне участието си в турнира от категория "ATP 500" във Виена във вторник. Първата ни ракета (№124 в света) ще се изправи срещу поставения под №4 Флавио Коболи (№6 в ранглистата).

35-годишният Димитров участва в австрийската столица с "уайлд кард", тъй като позицията му в класацията на АТР не позволява директно участие в елитните турнири. Това ще бъде първият официален двубой на ветерана от Хасково срещу 24-годишния италианец, който тази пролет стигна до финала на "Ролан Гарос". Победителят от него ще играе във II кръг с по-добрия измежду Матео Беретини и Томас Ечевери.

Българинът се намира в горната половина на схемата, като в неговия поток е и поставеният под №5 Алекс де Минор. Водач е бъдещият №1 в света Александър Зверев, който започва срещу Мартин Ландалусе. Поставеният под №2 Карлос Алкарас пък стартира срещу Карен Хачанов.

През последните 8 години Григор неизменно предпочита да играе във Виена вместо в Базел, където паралелно се провежда другият турнир от сериите "АТР 500" в тази седмица от календара. Най-добрият резултат на българската звезда в Австрия е 1/2-финал през 2022 г. Последното му участие там пък беше преди две години, когато отпадна във II кръг от Томаш Махач.

Миналия сезон по това време нашият топ тенисист лекуваше тежка контузия в гръдната мускулатура. Затова сега той може само да надгражда актива си в световната ранглиста поради липса на точки за защитаване.