Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Григор Димитров излиза във вторник срещу финалиста от "Ролан Гарос"

Флавио Коболи е първият съперник на българския топ тенисист на турнира във Виена

Днес, 10:58
Заради нови физически проблеми повече от месец Григор Димитров участва предимно в събития извън корта. Последният му мач в професионалната верига беше на 22 септември на "Чалънджър" в Сен Тропе, където загуби в два сета от литовеца Едас Бутвилас.
ЕПА/БГНЕС
Заради нови физически проблеми повече от месец Григор Димитров участва предимно в събития извън корта. Последният му мач в професионалната верига беше на 22 септември на "Чалънджър" в Сен Тропе, където загуби в два сета от литовеца Едас Бутвилас.

Тенисист №1 на България Григор Димитров ще започне участието си в турнира от категория "ATP 500" във Виена във вторник. Първата ни ракета (№124 в света) ще се изправи срещу поставения под №4 Флавио Коболи (№6 в ранглистата).

35-годишният Димитров участва в австрийската столица с "уайлд кард", тъй като позицията му в класацията на АТР не позволява директно участие в елитните турнири. Това ще бъде първият официален двубой на ветерана от Хасково срещу 24-годишния италианец, който тази пролет стигна до финала на "Ролан Гарос". Победителят от него ще играе във II кръг с по-добрия измежду Матео Беретини и Томас Ечевери.

Българинът се намира в горната половина на схемата, като в неговия поток е и поставеният под №5 Алекс де Минор. Водач е бъдещият №1 в света Александър Зверев, който започва срещу Мартин Ландалусе. Поставеният под №2 Карлос Алкарас пък стартира срещу Карен Хачанов.

През последните 8 години Григор неизменно предпочита да играе във Виена вместо в Базел, където паралелно се провежда другият турнир от сериите "АТР 500" в тази седмица от календара. Най-добрият резултат на българската звезда в Австрия е 1/2-финал през 2022 г. Последното му участие там пък беше преди две години, когато отпадна във II кръг от Томаш Махач.

Миналия сезон по това време нашият топ тенисист лекуваше тежка контузия в гръдната мускулатура. Затова сега той може само да надгражда актива си в световната ранглиста поради липса на точки за защитаване.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Всички наши тенисисти в Топ 1000 прогресират
19 Окт. 2026
Григор Димитров е с нова контузия
28 Септ. 2026
Григор Димитров се провали в новото "Чалънджър" приключение
22 Септ. 2026
Григор Димитров: Надявам се пак да играя за България
20 Септ. 2026
Ефектът "Григор Димитров" не стигна на България за елита на Купа "Дейвис"
19 Септ. 2026
Григор Димитров даде победен тон за Купа "Дейвис"
18 Септ. 2026
Григор Димитров открива мача в Дания за Купа "Дейвис"
17 Септ. 2026
Григор Димитров повежда България за Купа "Дейвис" след 11 г. пауза
08 Септ. 2026
Австралиец и дъжд спряха Григор Димитров на старта в Ню Йорк
01 Септ. 2026
Григор Димитров ще играе срещу австралиец в I кръг на US Open
29 Авг. 2026
Григор Димитров влезе без игра в основната схема на US Open
27 Авг. 2026
Григор Димитров вече е на една победа от основната схема на US Open
26 Авг. 2026
Григор Димитров разгроми италианец на US Open
25 Авг. 2026
Григор Димитров започва срещу италианец в пресявките за US Open
24 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави