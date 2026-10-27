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Григор Димитров взе сет от световния №6

Българският тенисист спаси 4 мачбола, но отпадна още на старта във Виена

Днес, 08:52
Григор Димитров се представи на впечатляващо ниво срещу 11 години по-младия си съперник от Топ 10 на световната ранглиста.
ЕПА/БГНЕС архив
Григор Димитров се представи на впечатляващо ниво срещу 11 години по-младия си съперник от Топ 10 на световната ранглиста.

Григор Димитров отпадна в I кръг на тенис турнира от категория "АТР 500" във Виена. Най-добрият ни тенисист изигра един от най-силните си мачове тази година, но отстъпи пред световния №6 Флавио Коболи с 4:6, 6:3, 3:6 след 2:16 ч. игра на твърдия корт в зала "Щатхале".

Поставеният под №4 в австрийската столица италианец влезе в двубоя като абсолютен фаворит срещу измъчвания от редица физически проблеми през сезона български ветеран. 35-годишният хасковлия обаче се представи изключително стабилно, като в края дори успя да спаси четири мачбола - два на свой сервис при 2:5 и още два в оказалия се последен 9-и гейм на решаващия сет.

През целия двубой Димитров игра равностойно на Коболи и демонстрира впечатляващо придвижване по корта, като неведнъж измъкна дълги и завързани разигравания. Крайният общ резултат в спечелените точки беше 95:95, като разликата дойде от дребните детайли. Григор пласира повече асове (10-9) и общо уинъри (33-20) и направи по-малко двойни грешки (2-5), но оползотвори само 1 от 7 брейкбола, като същевременно предаде сервиса си два пъти от 8 шанса за противника.

Въпреки поражението Димитров може да извлече достатъчно позитиви за оставащите дни до края на сезона. През следващата седмица е "Мастърс" турнирът в Париж (2-8 ноември), за който първата ни ракета (№124 в света) не може да се класира по право и ако иска да участва, трябва да се включи в квалификациите.

Последната възможност на българската звезда да играе в професионалната верига тази година пък ще е на "АТР 250" в Стокхолм от 8 до 14 ноември.

За Коболи пък победата беше изключително важна в стремежа му да се класира за Финалите на АТР в Торино (15-22 ноември). Благодарение на успеха 24-годишният италианец задмина Даниил Медведев на 5-ата позиция в класирането на живо. За заключителния турнир ще се класират тенисистите в Топ 9 на годишната ранглиста, тъй като заемащият понастоящем второ място в подреждането за 2026 г. Яник Синер вече сложи край на сезона си.

Във II кръг във Виена Флавио Коболи ще се изправи срещу своя сънародник и добър приятел Матео Беретини.

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