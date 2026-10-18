Йоана Илиева завоюва сребро на Световната купа по фехтовка

Йоана Илиева спечели сребърен медал в първия за сезона турнир за Световната купа по фехтовка със сабя жени.

В Оран (Алж) участваха участваха 152 сабльорки от 27 държави. Илиева влезе в основната схема по право, тъй като е четвърта в световната ранглиста, а и бе поставена под №1.

25-годишната Илиева, бронзова медалистка от световното в Милано 2023, победи първо индийката Дбхавани Чадалавада Ананда Сундгарараман с 15:12 туша. След това отстрани поред Мануела Спика (Ит) с 15:12, Деспина Георгиаду (Гър) с 15:14, Нисанур Ербил (Тур) с 15:9, а на полуфиналите - Лусия Мартин-Португес Барберо (Исп) с 15:14.

Във финала българската звезда във фехтовката загуби от бронзовата медалистка от световното и европейското първенства тази година Тоскан Тори (Фр) с 12:15.

Това е осмият медал за Йоана Георгиева от турнири за Световната купа. Тя има два златни (Ташкент 2023 и Пловдив 2025), вече три сребърни (другите два са от Ираклион 2025 и Ташкент 2026) и три бронзови (Кайро 2025, Алжер 2025 и Атина 2024).

От останалите български сабльорки две от три успяха да излязат от предварителните си групи. Вероника Василева постигна 4 победи от 6 срещи и по право прескочи първия предварителен кръг на елиминациите, като игра директно на 1/64-финал, но отстъпи с 14:15 пред Магда Скарбонкиевич (САЩ). Мариела Георгиева (2-4) пък загуби още в първата елиминация от Мариса Виктория Курзава (Гер) с 6:15. Емма Нейкова отпадна още в предварителната си група след 1 победа и 5 загуби.