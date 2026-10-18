Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Йоана Илиева завоюва сребро на Световната купа по фехтовка

Най-добрата ни сабльорка спечели осмия си медал от тези турнири

Днес, 08:30
Йоана Илиева започна сезона с осмия си медал от турнири за Световната купа
Фейсбук
Йоана Илиева започна сезона с осмия си медал от турнири за Световната купа

Йоана Илиева спечели сребърен медал в първия за сезона турнир за Световната купа по фехтовка със сабя жени.

В Оран (Алж) участваха участваха 152 сабльорки от 27 държави. Илиева влезе в основната схема по право, тъй като е четвърта в световната ранглиста, а и бе поставена под №1.

25-годишната Илиева, бронзова медалистка от световното в Милано 2023, победи първо индийката Дбхавани Чадалавада Ананда Сундгарараман с 15:12 туша. След това отстрани поред Мануела Спика (Ит) с 15:12, Деспина Георгиаду (Гър) с 15:14, Нисанур Ербил (Тур) с 15:9, а на полуфиналите - Лусия Мартин-Португес Барберо (Исп) с 15:14.

Във финала българската звезда във фехтовката загуби от бронзовата медалистка от световното и европейското първенства тази година Тоскан Тори (Фр) с 12:15.

Това е осмият медал за Йоана Георгиева от турнири за Световната купа. Тя има два златни (Ташкент 2023 и Пловдив 2025), вече три сребърни (другите два са от Ираклион 2025 и Ташкент 2026) и три бронзови (Кайро 2025, Алжер 2025 и Атина 2024).

От останалите български сабльорки две от три успяха да излязат от предварителните си групи. Вероника Василева постигна 4 победи от 6 срещи и по право прескочи първия предварителен кръг на елиминациите, като игра директно на 1/64-финал, но отстъпи с 14:15 пред Магда Скарбонкиевич (САЩ). Мариела Георгиева (2-4) пък загуби още в първата елиминация от Мариса Виктория Курзава (Гер) с 6:15. Емма Нейкова отпадна още в предварителната си група след 1 победа и 5 загуби. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

С 5 победи Йоана Илиева взе сребърен медал за СК по фехтовка
28 Март 2026
Новият шеф на фехтовката зае поста с година закъснение
17 Дек. 2025
Йоана Илиева спечели бронз за Световната купа в Сеул
04 Май 2025
Йоана Илиева се класира трета за Световната купа по фехтовка
29 Март 2025
Жалба върна на власт старото ръководство във фехтовката
31 Яну. 2025
Наша фехтовачка спечели историческа първа Световна купа
25 Яну. 2025
Легендата Васил Етрополски не бе избран за президент на фехтовката
17 Дек. 2024
Васил Етрополски: Във фехтовката ни са се насадили страх и непрозрачност
13 Дек. 2024
Академия "Етрополски" няма да подкрепи Васил Етрополски за президент на федерацията
10 Окт. 2024
Илиева отпадна на 1/8-финал при дебюта си в олимпийската фехтовка
29 Юли 2024
Сабльорката Йоана Илиева се класира за олимпийските игри
28 Апр. 2024
МОК върна украинската фехтовачка на световното и ѝ даде квота за Париж 2024
28 Юли 2023
Наша сабльорка спечели сензационен бронз на световното първенство
27 Юли 2023
Сабльорите заеха 11-о място на Европейските игри
29 Юни 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки