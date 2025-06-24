Спортът по телевизията - 25 юни

Макс спорт 2
12:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Украйна - Франция
16:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Турция - Словения
19:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, България - Япония
00:00 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Канада - Бразилия
Макс спорт 1
13:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, Лоренцо Сонего - Юго Умбер
15:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, Якуб Меншик - Райли Опелка
17:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, Даниъл Евънс - Томи Пол
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Истборн, Тейлър Фриц - Жоао Фонсека
Макс спорт 3
14:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, Корентен Муте - Даниел Алтмайер
16:30 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, Бен Шелтън - Лърнър Тиен
19:00 Тенис (мъже): ATP 250, Майорка, Бърнард Томич - Роберто Баутиста Агут
Диема спорт 2
17:30 Баскетбол (жени): Евро 2025, 1/4-финал, Испания - Чехия
20:30 Баскетбол (жени): Евро 2025, 1/4-финал, Белгия - Германия
Диема спорт
19:00 Футбол: контрола, "Лудогорец" - "Легия" (Варшава)
Макс спорт 4
20:30 Волейбол (мъже): Лига на нациите, Италия - Полша
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Футбол: Мондиал 2025, "Борусия" (Дортмунд) - "Улсан"
Диема спорт 3
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, финал, мач №3, "Валенсия" - "Реал" (Мадрид)