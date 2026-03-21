Спортът по телевизията - 22 март

Евроспорт 1
08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", финал, Рони О`Съливан - Тепчая Ун-ну (I сесия)
11:30 Ски (жени): Финали за СК в Лилехамер, супер Г
13:00 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, супер Г
14:30 Снукър: "Уърлд Оупън", финал, Рони О`Съливан - Тепчая Ун-ну (II сесия)
17:15 Биатлон (мъже): СК в Осло, 15 км масов старт
18:15 Ски скокове (мъже): СК във Викерсунд
19:55 Биатлон (жени): СК в Осло, 12,5 км масов старт
20:20 Ски бягане (жени): СК в Лейк Плесид, 20 км масов старт
Евроспорт 2
10:20 Ски скокове (жени): СК във Викерсунд, полети
14:30 Биатлон (жени): СК в Осло, 12,5 км масов старт
16:00 Колоездене (мъже): ГП на Монсер
18:20 Ски бягане (мъже): СК в Лейк Плесид, 20 км масов старт
19:30 Голф: PGA тур, "Валспар Чемпиъншип", IV ден
БНТ 3
11:00 Лека атлетика: СП в зала, Торун
13:25 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, супер Г
18:40 Лека атлетика: СП в зала, Торун
Диема спорт
12:30 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Берое"
15:00 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Добруджа"
17:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Локомотив" (Пловдив)
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Реал" (Мадрид)
23:00 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Портланд Трейл Блейзърс"
Нова спорт
13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Ховентут"
16:00 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Монако"
18:15 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Лил"
Макс спорт 2
13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Рислки спортист"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, мач №1, "Нефтохимик" - "Дея спорт"
21:00 НАСКАР: "Гудиър 400", Дарлингтън
Макс спорт 3
13:30 Футбол: Серия А, "Комо" - "Пиза"
16:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Лацио"
19:00 Футбол: Серия А, "Рома" - "Лече"
21:45 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Интер"
Диема спорт 3
14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Рио Бреоган"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Уест Хем"
18:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Фрайбург"
20:30 Футбол: Бундеслига, "Аугсбург" - "Щутгарт"
Диема спорт 2
14:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Съндърланд"
16:15 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Нотингам"
18:30 Футбол: Купа на лигата на Англия, финал, "Арсенал" - "Манчестър Сити"
21:45 Футбол: Лига 1, "Нант" - "Страсбург"
Макс спорт 4
15:00 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Райо Валекано"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Алавес"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Бетис"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Атлетико" (Мадрид)
01:00 Футбол: МЛС, "Сан Диего" - "Реал Солт Лейк"
Ринг
15:30 Футбол: Eредивизи, "Фейенорд" - "Аякс"
17:45 Футбол: Eредивизи, "Грьонинген" - АЗ "Алкмаар"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Алверка" - "Спортинг" (Лисабон)
22:30 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Порто"
Макс спорт 1
15:30 Moto GP: ГП на Бразилия, загрявка
16:50 Moto 3: ГП на Бразилия, състезание
18:15 Moto 2: ГП на Бразилия, състезание
20:00 Moto GP: ГП на Бразилия, състезание
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Карлос Алкарас - Себастиан Корда
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Мартин Ландалусе - Карен Хачанов
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Матео Беретини - Валентин Вашеро
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Артур Фис - Стефанос Циципас