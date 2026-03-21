Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спортът по телевизията - 22 март

Днес, 06:06

Евроспорт 1

08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", финал, Рони О`Съливан - Тепчая Ун-ну (I сесия)
11:30 Ски (жени): Финали за СК в Лилехамер, супер Г
13:00 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, супер Г
14:30 Снукър: "Уърлд Оупън", финал, Рони О`Съливан - Тепчая Ун-ну (II сесия)
17:15 Биатлон (мъже): СК в Осло, 15 км масов старт
18:15 Ски скокове (мъже): СК във Викерсунд
19:55 Биатлон (жени): СК в Осло, 12,5 км масов старт
20:20 Ски бягане (жени): СК в Лейк Плесид, 20 км масов старт

Евроспорт 2

10:20 Ски скокове (жени): СК във Викерсунд, полети
14:30 Биатлон (жени): СК в Осло, 12,5 км масов старт
16:00 Колоездене (мъже): ГП на Монсер
18:20 Ски бягане (мъже): СК в Лейк Плесид, 20 км масов старт
19:30 Голф: PGA тур, "Валспар Чемпиъншип", IV ден

БНТ 3

11:00 Лека атлетика: СП в зала, Торун
13:25 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, супер Г
18:40 Лека атлетика: СП в зала, Торун

Диема спорт

12:30 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Берое"
15:00 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Добруджа"
17:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Локомотив" (Пловдив)
20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Реал" (Мадрид)
23:00 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Портланд Трейл Блейзърс"

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Ховентут"
16:00 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Монако"
18:15 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Лил"

Макс спорт 2

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Рислки спортист"
19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, мач №1, "Нефтохимик" - "Дея спорт"
21:00 НАСКАР: "Гудиър 400", Дарлингтън

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Комо" - "Пиза"
16:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Лацио"
19:00 Футбол: Серия А, "Рома" - "Лече"
21:45 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Интер"

Диема спорт 3

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Рио Бреоган"
16:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Уест Хем" 
18:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Фрайбург" 
20:30 Футбол: Бундеслига, "Аугсбург" - "Щутгарт"

Диема спорт 2

14:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Съндърланд"
16:15 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Нотингам"
18:30 Футбол: Купа на лигата на Англия, финал, "Арсенал" - "Манчестър Сити"
21:45 Футбол: Лига 1, "Нант" - "Страсбург"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Райо Валекано"
17:15 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Алавес"
19:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Бетис"
22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Атлетико" (Мадрид)
01:00 Футбол: МЛС, "Сан Диего" - "Реал Солт Лейк"

Ринг

15:30 Футбол: Eредивизи, "Фейенорд" - "Аякс"
17:45 Футбол: Eредивизи, "Грьонинген" - АЗ "Алкмаар"
20:00 Футбол: Примейра лига, "Алверка" - "Спортинг" (Лисабон)
22:30 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Порто"

Макс спорт 1

15:30 Moto GP: ГП на Бразилия, загрявка
16:50 Moto 3: ГП на Бразилия, състезание
18:15 Moto 2: ГП на Бразилия, състезание
20:00 Moto GP: ГП на Бразилия, състезание
21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Карлос Алкарас - Себастиан Корда
23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Мартин Ландалусе - Карен Хачанов
01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Матео Беретини - Валентин Вашеро
03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Артур Фис - Стефанос Циципас

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

спортна ТВ програма

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 март)
16 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 март)
09 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 март)
02 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (23 февруари - 1 март)
23 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)
16 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)
09 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)
02 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)
19 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)
12 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
05 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?