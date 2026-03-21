Спортът по телевизията - 22 март

Евроспорт 1

08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", финал, Рони О`Съливан - Тепчая Ун-ну (I сесия)

11:30 Ски (жени): Финали за СК в Лилехамер, супер Г

13:00 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, супер Г

14:30 Снукър: "Уърлд Оупън", финал, Рони О`Съливан - Тепчая Ун-ну (II сесия)

17:15 Биатлон (мъже): СК в Осло, 15 км масов старт

18:15 Ски скокове (мъже): СК във Викерсунд

19:55 Биатлон (жени): СК в Осло, 12,5 км масов старт

20:20 Ски бягане (жени): СК в Лейк Плесид, 20 км масов старт

Евроспорт 2

10:20 Ски скокове (жени): СК във Викерсунд, полети

14:30 Биатлон (жени): СК в Осло, 12,5 км масов старт

16:00 Колоездене (мъже): ГП на Монсер

18:20 Ски бягане (мъже): СК в Лейк Плесид, 20 км масов старт

19:30 Голф: PGA тур, "Валспар Чемпиъншип", IV ден

БНТ 3

11:00 Лека атлетика: СП в зала, Торун

13:25 Ски (мъже): Финали за СК в Лилехамер, супер Г

18:40 Лека атлетика: СП в зала, Торун

Диема спорт

12:30 Футбол: Първа лига, "Монтана" - "Берое"

15:00 Футбол: Първа лига, ЦСКА - "Добруджа"

17:30 Футбол: Първа лига, "Ботев" (Враца) - "Локомотив" (Пловдив)

20:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Барселона" - "Реал" (Мадрид)

23:00 НБА: "Денвър Нъгетс" - "Портланд Трейл Блейзърс"

Нова спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Леида" - "Ховентут"

16:00 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Лион) - "Монако"

18:15 Футбол: Лига 1, "Олимпик" (Марсилия) - "Лил"

Макс спорт 2

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Балкан" - "Рислки спортист"

19:00 Волейбол (мъже): Суперлига, 1/4-финал, мач №1, "Нефтохимик" - "Дея спорт"

21:00 НАСКАР: "Гудиър 400", Дарлингтън

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Комо" - "Пиза"

16:00 Футбол: Серия А, "Болоня" - "Лацио"

19:00 Футбол: Серия А, "Рома" - "Лече"

21:45 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Интер"

Диема спорт 3

14:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Гран Канария" - "Рио Бреоган"

16:00 Футбол: Премиър лийг, "Астън Вила" - "Уест Хем"

18:30 Футбол: Бундеслига, "Санкт Паули" - "Фрайбург"

20:30 Футбол: Бундеслига, "Аугсбург" - "Щутгарт"

Диема спорт 2

14:00 Футбол: Премиър лийг, "Нюкасъл" - "Съндърланд"

16:15 Футбол: Премиър лийг, "Тотнъм" - "Нотингам"

18:30 Футбол: Купа на лигата на Англия, финал, "Арсенал" - "Манчестър Сити"

21:45 Футбол: Лига 1, "Нант" - "Страсбург"

Макс спорт 4

15:00 Футбол: Ла Лига, "Барселона" - "Райо Валекано"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Селта" - "Алавес"

19:30 Футбол: Ла Лига, "Атлетик" (Билбао) - "Бетис"

22:00 Футбол: Ла Лига, "Реал" (Мадрид) - "Атлетико" (Мадрид)

01:00 Футбол: МЛС, "Сан Диего" - "Реал Солт Лейк"

Ринг

15:30 Футбол: Eредивизи, "Фейенорд" - "Аякс"

17:45 Футбол: Eредивизи, "Грьонинген" - АЗ "Алкмаар"

20:00 Футбол: Примейра лига, "Алверка" - "Спортинг" (Лисабон)

22:30 Футбол: Примейра лига, "Брага" - "Порто"

Макс спорт 1

15:30 Moto GP: ГП на Бразилия, загрявка

16:50 Moto 3: ГП на Бразилия, състезание

18:15 Moto 2: ГП на Бразилия, състезание

20:00 Moto GP: ГП на Бразилия, състезание

21:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Карлос Алкарас - Себастиан Корда

23:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Мартин Ландалусе - Карен Хачанов

01:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Матео Беретини - Валентин Вашеро

03:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Маями, Артур Фис - Стефанос Циципас