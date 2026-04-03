Малко хора знаят, че когато в Русия се роди кой да е човек, той автоматично става агент на ФСБ. Само дето още не е наясно с това.

Когато навърши 14, той се завежда на военен отчет, за което се явява във Военното окръжие. Там го водят през една тайна врата в асансьор. Този асансьор води до местното отделение на ФСБ, където младежът се картотекира.

На 14 човек обикновено вече се е формирал и за него всичко е ясно. Но за всеки случай му се прави тест: дава му се да избере - кисел или тиквено лате? Ако избере кисел - веднага става ясно, че младежът милее за всичко нашенско и родно: духовност, православие, балалайка, поля нашир и длъж, пелмени, Сталин-Гагарин. И той става явен агент на ФСБ. Тоест живее си като хората, ходи на работа, гледа телевизора и ненавижда НАТО.

Но ако избере тиквеното лате, много ясно, че това е доказан русофоб и предател на родината. И много ясно, че повече от всичко обича разврата и буржоазния начин на живот: кокаин, проститутки, суши и либерализъм. И поради това него го назначават за таен агент на ФСБ. И той отива някъде на Запад, и прави наужким всякакви гадости срещу Путин и Русия.

Там той се занимава с най-разнообразна русофобия. Ходи на митинги, отказва да яде блини, пише публицистика за кървавия Путин, издава книжки, събира пари за дронове на украинската армия, дава интервюта наляво-надясно. И специално го вкарват в списъците с чуждестранни агенти, за да не се усети никой, че е агент на ФСБ. Таен.

И ето че в един прекрасен момент, когато за Путин работите на фронта тръгнат зле, ама до немай-къде зле и вече го очаква съкрушително поражение, същият този Таен агент получава шифрована телеграма от Лубянка, в която пише всичко на всичко една дума: "РАЗКРИЙ СЕ".

И тогава той извършва някаква гадост и всички казват: "Я виж ти, кремълската консерва се отвори" - и на всички им става ясно що за човек е той. И точно заради тая гадост в последния момент Путин успява да избегне на косъм съкрушителното поражение. А тоя Таен агент на ФСБ доволно потрива ръце. Защото той вече е получил новото звание "старшина от ФСБ" и му е връчен ценен подарък: 2 чифта фини памучни партенки с портрета на Владимир Путин.

