Спортът по телевизията - 18 юни

Макс спорт 1
03:00 НХЛ: финал за Купа "Стенли", мач №6, "Флорида Пантърс" - "Едмънтън Ойлърс"
14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Роберто Баутиста Агут - Якуб Меншик
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Алексей Попирин - Джак Дрейпър
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Даниъл Евънс - Брандън Накашима
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Холгер Руне - Макензи Макдоналд
Макс спорт 2
08:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, България - Италия
17:30 Волейбол (жени): Лига на нациите, Нидерландия - Полша
21:00 Волейбол (жени): Лига на нациите, Сърбия - САЩ
Макс спорт 3
12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Зизу Бергс - Карен Хачанов
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Маркос Гирон - Александър Зверев
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Кентен Алис - Даниил Медведев
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Алекс Микелсън - Стефанос Циципас
Евроспорт 1
15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, IV етап
Диема спорт 2
17:30 Баскетбол (жени): Евро 2025, Турция - Франция
22:00 Баскетбол (жени): Евро 2025, Сърбия - Италия
БНТ 1 / БНТ 3
22:00 Футбол: Мондиал 2025, "Реал" (Мадрид) - "Ал Хилал" (Рияд)