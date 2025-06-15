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Спортът по телевизията - 17 юни

Днес, 03:03

Диема спорт 2

03:30 НБА: финал, мач №5, "Оклахома Сити Тъндър" - "Индиана Пейсърс"
22:15 Баскетбол: Лига Ендеса, 1/2-финал, мач №4, "Уникаха" - "Реал" (Мадрид)

Макс спорт 3

12:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Андрей Рубльов - Себастиан Офнер
14:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Жоао Фонсека - Флавио Коболи
16:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Яник Синер - Яник Ханфман
18:30 Тенис (мъже): ATP 500, Хале, Лоренцо Сонего - Ян-Ленард Щруф

Макс спорт 1

14:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Алекс де Минор - Иржи Лехечка
16:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Дженсън Бруксби - Джак Дрейпър
18:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Карлос Алкарас - Алехандро Давидович Фокина
20:00 Тенис (мъже): ATP 500, Лондон, Корентен Муте - Тейлър Фриц

Евроспорт 1

15:50 Колоездене (мъже): Обиколка на Швейцария, III етап

БНТ 3

19:00 Футбол: Мондиал 2025,  "Флуминензе" - "Борусия" (Дортмунд)

 

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