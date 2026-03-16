Спортът по телевизията - 17 март

Днес, 03:03

Диема спорт 2

01:00 НБА: "Атланта Хоукс" - "Орландо Меджик"
22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Барнзли" - "Уигън"

Макс спорт 2

02:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Юта Мамът"
18:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/4-финал, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Клуж-Напока"
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, реванш, "Арсенал" - "Байер" (Леверкузен)

Диема спорт 3

03:30 НБА: "Хюстън Рокетс" - "Лос Анджелис Лейкърс"

Евроспорт 1

08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", I кръг, Джъд Тръмп - Флориан Нюсле
13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", I кръг, Лун Дзъхуан - Джао Синтун

Нова спорт

12:00 Футбол (жени): Купа на Азия, 1/2-финал, Китай - Австралия

Макс спорт 1

17:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Париж"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Фенербахче"

Макс спорт 4

17:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, 1/4-финал, "Виляреал" - "Пари Сен Жермен"
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, реванш, "Челси" - "Пари Сен Жермен"

Диема спорт

18:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Септември" (София)

Макс спорт 3

19:45 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, реванш, "Спортинг" (Лисабон) - "Будьо/Глимт"
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, реванш, "Манчестър Сити" - "Реал" (Мадрид)

 

Още новини по темата

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 март)
15 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 март)
09 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 март)
02 Март 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (23 февруари - 1 март)
23 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (16-22 февруари)
16 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (9-15 февруари)
09 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (2-8 февруари)
02 Февр. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (26 януари - 1 февруари)
26 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (19-25 януари)
19 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (12-18 януари)
12 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (5-11 януари)
05 Яну. 2026

Футболна и спортна ТВ седмица (29 декември - 4 януари)
29 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (22-28 декември)
22 Дек. 2025

Футболна и спортна ТВ седмица (15-21 декември)
15 Дек. 2025

