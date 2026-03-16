Спортът по телевизията - 17 март

Диема спорт 2
01:00 НБА: "Атланта Хоукс" - "Орландо Меджик"
22:00 Футбол: Англия, Лига 1, "Барнзли" - "Уигън"
Макс спорт 2
02:00 НХЛ: "Далас Старс" - "Юта Мамът"
18:00 Баскетбол: Еврокупа, 1/4-финал, "Бахчешехир" (Истанбул) - "Клуж-Напока"
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, реванш, "Арсенал" - "Байер" (Леверкузен)
Диема спорт 3
03:30 НБА: "Хюстън Рокетс" - "Лос Анджелис Лейкърс"
Евроспорт 1
08:00 Снукър: "Уърлд Оупън", I кръг, Джъд Тръмп - Флориан Нюсле
13:30 Снукър: "Уърлд Оупън", I кръг, Лун Дзъхуан - Джао Синтун
Нова спорт
12:00 Футбол (жени): Купа на Азия, 1/2-финал, Китай - Австралия
Макс спорт 1
17:00 Баскетбол: Евролига, "Апоел" (Тел Авив) - "Париж"
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Фенербахче"
Макс спорт 4
17:00 Футбол: Младежка Шампионска лига, 1/4-финал, "Виляреал" - "Пари Сен Жермен"
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, реванш, "Челси" - "Пари Сен Жермен"
Диема спорт
18:00 Футбол: Първа лига, "Локомотив 1929" (София) - "Септември" (София)
Макс спорт 3
19:45 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, реванш, "Спортинг" (Лисабон) - "Будьо/Глимт"
22:00 Футбол: Шампионска лига, 1/8-финал, реванш, "Манчестър Сити" - "Реал" (Мадрид)