Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ЦСКА остави Христо Янев на треньорския пост

Той подписа нов 2-годишен договор с клуба

Днес, 13:38
Върховият момент от изминалия сезон за Христо Янев в ЦСКА бе спечелването на Купата на България.
БГНЕС
Върховият момент от изминалия сезон за Христо Янев в ЦСКА бе спечелването на Купата на България.

Христо Янев остава треньор на ЦСКА. От клуба съобщиха днес, че са подписали нов 2-годишен договор със специалиста. 47-годишният Янев бе назначен на 24 септември м.г. на мястото на Душан Керкез и споразумението му бе само до края на сезон 2025/26, като пред него бе поставено условие да класира отбора за европейските клубни турнири.

Янев успя да се справи и стабилизира отбора, който в един момент беше на предпоследно място в класирането. В края на сезона ЦСКА завърши на четвърта позиция, а със спечелването на Купата на България си осигури и квота за Лига Европа.

Постигнатото накара треньора да заяви след последния мач за сезона (0:1 с "Лудогорец"): "Когато подписах, исках да направя така, че този клуб да радва тези, които го обичат и подкрепят, да сме доминиращ отбор. В мачовете с "Лудогорец" ни се получи, победихме ги два пъти, преодоляхме ги за Купата. При подписването се разбрах, че трябва да свършим зададения план. Постигнахме този успех да играем в Европа."

А от клуба днес коментираха решението за преподписването така: "Ръководството на клуба гласува доверие на наставника и неговия щаб да надгради работата си от току-що завършилата кампания. Под ръководството на Янев ЦСКА успя да навакса огромен пасив в точково отношение въпреки постоянното напрежение, огромен заряд във всеки двубой и някои сериозни съдийски грешки в ущърб на отбора. Макар че се налагаше да изгражда облика на тима в движение и да изглажда колебания в игрово отношение, Христо Янев показа устойчивост и характер, извеждайки тима до триумф за Купата на България в битка с много сериозни съперници. Така отборът спечели квота за участие в Лига Европа."

Но беше отправена и препоръка: "В същото време всички сме наясно, че има какво да се желае в спортно-технически план. Имаме какво да подобряваме в играта си, за да може ЦСКА да побеждава и да носи наслада на феновете. Вярваме, че този треньорски щаб е способен да го постигне."

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Христо Янев, ЦСКА

Още новини по темата

БФС наказа сурово реферите за скандално подмината дузпа за ЦСКА
26 Май 2026

Финалът излезе солено на ЦСКА
21 Май 2026

ЦСКА изстрада Купата на България и спаси сезона си
20 Май 2026

"Локо" (Пд) поиска смяна на съдията за финала за Купата
19 Май 2026

"Левски" би и титулярите на ЦСКА в последното дерби за сезона
16 Май 2026

Треньорът на "Левски": Дербито с ЦСКА ще е по-различно от предните
15 Май 2026

"Левски" завърши сезона без нито една победа над "Лудогорец"
13 Май 2026

ЦСКА изхвърли "Лудогорец" от Топ 3
08 Май 2026

ЦСКА зашлеви "Лудогорец" втори път за 4 дни
03 Май 2026

ЦСКА ще се раздели с над 6500 евро след успеха над "Лудогорец"
01 Май 2026

ЦСКА досъсипа сезона на "Лудогорец"
29 Апр. 2026

БФС смени реферите за реванша утре под натиска на ЦСКА
28 Апр. 2026

ЦСКА настоя да бъдат сменени реферите на реванша с "Лудогорец"
27 Апр. 2026

Феновете на ЦСКА снеха доверието от Христо Янев
26 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса