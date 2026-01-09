Спортът по телевизията - 11 януари

Макс спорт 1

03:00 НФЛ: плейофи, "Чикаго Беърс" - "Грийн Бей Пакърс"

10:30 Тенис (мъже): ATP 250, Бризбън, финал, Даниил Медведев - Брандън Накашима

19:00 Волейбол (мъже): Суперлега, "Кучине Лубе" (Чивитанова) - "Сонепар" (Падуа)

22:00 Футбол: Купа на Франция, 1/16-финал, "Лил" - "Олимпик" (Лион)

Диема спорт 3

03:00 НБА: "Бостън Селтикс" - "Сан Антонио Спърс"

16:30 Футбол: Бундеслига, "Борусия" (Мьонхенгладбах) - "Аугсбург"

18:30 Футбол: Бундеслига, "Байерн" (Мюнхен) - "Волфсбург"

22:00 НБА: "Орландо Меджик" - "Ню Орлийнс Пеликанс"

Макс спорт 4

08:30 Тенис: "Юнайтед къп", финал, Полша - Швейцария, мач №1, Ига Швьонтек - Белинда Бенчич

10:30 Тенис: "Юнайтед къп", финал, Полша - Швейцария, мач №2, Хуберт Хуркач - Стан Вавринка

12:30 Тенис: "Юнайтед къп", финал, Полша - Швейцария, мач №3, Ига Швьонтек/Хуберт Хуркач - Белинда Бенчич/Стан Вавринка

15:00 Футбол: Ла Лига, "Райо Валекано" - "Майорка"

17:15 Футбол: Ла Лига, "Леванте" - "Еспаньол"

20:00 НФЛ: плейофи, "Джаксънвил Джагуарс" - "Бъфало Билс"

23:30 НФЛ: плейофи, "Филаделфия Ийгълс" - "Сан Франциско Фортинайнърс"

Евроспорт 1

10:45 Шейни (жени): СК във Винтерберг, двойки

12:45 Ски (жени): СК в Цаухензее, супер Г

15:30 Биатлон (жени): СК в Оберхоф, 10 км преследване

16:20 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя

17:00 Ски скокове (мъже): СК в Закопане, голяма шанца

21:00 Снукър: "Мастърс", I кръг, Марк Селби - Сяо Гуодун

БНТ 3 / Евроспорт 1

11:30 Ски (мъже): СК в Аделбоден, слалом, I манш

14:30 Ски (мъже): СК в Аделбоден, слалом, II манш

Евроспорт 2

11:45 Биатлон (мъже): СК в Оберхоф, 4х7,5 км щафета

13:20 Северна комбинация (мъже): СК в Отепя, малка шанца

15:00 Снукър: "Мастърс", I кръг, Шон Мърфи - У Идзъ

Диема спорт

13:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Бургос" - "Ховентут"

16:00 Футбол: контрола, "Лудогорец" - "Пакш"

19:30 Футбол: Суперлига, "Арис" - АЕК

Макс спорт 2

13:00 Баскетбол: НБЛ, "Берое" - "Спартак" (Плевен)

19:00 Волейбол: Суперлига, "Нефтохимик" - "Левски София"

21:00 НХЛ: "Уинипег Джетс" - "Ню Джърси Девълс"

00:00 НХЛ: "Бостън Бруинс" - "Питсбърг Пенгуинс"

Ринг

13:15 Футбол: Ередивизи, "Хееренвеен" - "Фейенорд"

15:30 Футбол: Ередивизи, "Телстар" - "Аякс"

18:30 Футбол: Премиършип, "Абърдийн" - "Рейнджърс"

Диема спорт 2

13:30 Футбол: Младежка купа на Азия (до 23 г.), Китай - Австралия

16:00 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Портсмут" - "Арсенал"

18:30 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Манчестър Юнайтед" - "Брайтън"

Макс спорт 3

13:30 Футбол: Серия А, "Лече" - "Парма"

16:00 Футбол: Серия А, "Фиорентина" - "Милан"

19:00 Футбол: Серия А, "Верона" - "Лацио"

21:45 Футбол: Серия А, "Интер" - "Наполи"

Нова спорт

14:00 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Дарби Каунти" - "Лийдс"

16:30 Футбол: Купа на Англия, 1/32-финал, "Уест Хем" - "Куинс Парк Рейнджърс"

19:00 Баскетбол: Лига Ендеса, "Андора" - "Реал" (Мадрид)

bTV Action

21:00 Футбол: Суперкупа на Испания, финал, "Барселона" - "Реал" (Мадрид)