Скейтбордът за мир върза кънките - Тръмп каза, че потурчил Пътната карта

Учредителните документи на частното ООН също се смесили с Досиетата Епстийн и се запилели

17 Март 2026
Пияният генерал потвърди.
КАТО ИГЛА ЗА ВРАТОВРЪЗКА В КУПА СЕНО
Доналд Тръмп каза ОПА! Президентът на Съединените щати призна, че загубил Пътната карта за войната в Иран и учредителните документи на Скейтборда за мир. 
Обясненията му са малко объркани и президентът изглеждаше замаян или се преструваше - при него никога не може да се разбере дали в налудничавото му поведение има стратегия и коварен замисъл, или си е чиста лудост, но в полза на лудия и в ущърб на всички останали. Подобно положение има и в пиесата "Хамлет", където Полоний удивен констатира, че в лудостта на датския принц "има система". 

***
И така, в стил "прайм се на луд, шефе", Доналд Тръмп обясни, че ял гъби и се почувствал странно, след което изпуснал Пътната карта за войната в Иран в голямата купчина Досиета Епстийн - и документът се загубил като игла за червена вратовръзка в купа сено.
"Когато Теменужка намери Пътната карта на Руско-турски поток, тогава и аз ще намеря Пътната карта за иранската война, където постигаме невероятни успехи, въпреки че не знаем къде се намираме и Европа непрекъснато ни саботира" - разсърди се Тръмп посред бюлетина на успехите си. 
Там някъде при Епстийн пропаднали и учредителните документи на Скейтборда за мир, известен като Частното ООН на Тръмп. 
Сега Тръмп не е сигурен дали САЩ като държава участват в тоя Скейтборд за мир, но напомни на всички страни, присъединили се към инициативата, да му преведат по 1 милиард долара в личната сметка за по-сигурно, понеже държавата е лош стопанин. 
"Няма значение дали сте ратифицирали Договора или не, важното е, че Пеевски носи голяма червена вратовръзка като моята. Давайте сега милиарда, докато съм в настроение. Документите и без това са потурчени" - подкани приятелите на мира Тръмп. 
Турският президент Реджеп "Тайпи" Ердоган направи специално изявление, че при него няма такива документи, нито пък Досиета Епстийн, само от време на време долитат ирански ракети. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
