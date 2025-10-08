Спортът по телевизията - 10 октомври

Евроспорт 2
06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, II ден
Евроспорт 1
09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", IV кръг
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", IV кръг
23:05 Маунтинбайк (жени): СК в Мон Сент Ан, крос кънтри на късо трасе
23:50 Маунтинбайк (мъже): СК в Мон Сент Ан, крос кънтри на късо трасе
Макс спорт 1
10:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал, Артур Риндеркнех - Феликс Оже-Алиасим
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал, Даниил Медведев - Алекс де Минор
20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Цървена звезда"
Макс спорт 3
15:00 Голф: Открито първенство на Испания, II ден
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Валенсия"
БНТ 3
16:00 Автомобилизъм: СК на FIA за водородни коли, Саудитска Арабия
Диема спорт 3
17:00 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Казахстан - Лихтенщайн
21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Германия - Люксембург
Ринг
20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 110 кг
Макс спорт 2
21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Дубай"
Макс спорт 4
21:30 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Жалгирис"
Диема спорт
21:30 Футбол: Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.), Португалия - България
Диема спорт 2
21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Франция - Азербайджан
Диема спорт 3
21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Белгия - Северна Македония