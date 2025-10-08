Медия без
Спортът по телевизията - 10 октомври

Днес, 04:04

Евроспорт 2

06:00 Голф: PGA тур, Шампионат на Япония, II ден

Евроспорт 1

09:00 Снукър: "Си`ан Гран при", IV кръг
14:30 Снукър: "Си`ан Гран при", IV кръг
23:05 Маунтинбайк (жени): СК в Мон Сент Ан, крос кънтри на късо трасе
23:50 Маунтинбайк (мъже): СК в Мон Сент Ан, крос кънтри на късо трасе

Макс спорт 1

10:00 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал, Артур Риндеркнех - Феликс Оже-Алиасим
13:30 Тенис (мъже): "Мастърс", Шанхай, 1/4-финал, Даниил Медведев - Алекс де Минор
20:45 Баскетбол: Евролига, "Фенербахче" - "Цървена звезда"

Макс спорт 3

15:00 Голф: Открито първенство на Испания, II ден
21:30 Баскетбол: Евролига, "Барселона" - "Валенсия"

БНТ 3

16:00 Автомобилизъм: СК на FIA за водородни коли, Саудитска Арабия

Диема спорт 3

17:00 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Казахстан - Лихтенщайн
21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Германия - Люксембург

Ринг

20:30 Вдигане на тежести: СП във Фьорде, мъже 110 кг

Макс спорт 2

21:15 Баскетбол: Евролига, "Олимпиакос" - "Дубай"

Макс спорт 4

21:30 Баскетбол: Евролига, "Байерн" (Мюнхен) - "Жалгирис"

Диема спорт

21:30 Футбол: Квалификация за Евро 2027 за младежи (до 21 г.), Португалия - България

Диема спорт 2

21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Франция - Азербайджан

Диема спорт 3

21:45 Футбол: Квалификация за Мондиал 2026, Белгия - Северна Македония

