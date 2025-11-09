Спортът по телевизията - 10 ноември

Диема спорт 2
01:00 НБА: "Мемфис Гризлис" - "Оклахома Сити Тъндър"
22:00 Футбол: Англия, Лига 2, "Челтнъм" - "Нотс Каунти"
Макс спорт 2
05:00 НХЛ: "Ванкувър Кенъкс" - "Колорадо Авъланч"
19:15 Баскетбол: НБЛ, "Академик Бултекс 99" (Пловдив) - "Шумен"
21:30 Футбол: Ла Лига 2, "Бургос" - "Кастейон"
Макс спорт 1
12:30 Тенис (двойки мъже): Финали на ATP, Торино, Марсело Аревало/Мате Павич - Джо Солсбъри/Нийл Скупски
15:00 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, Лоренцо Музети - Тейлър Фриц
21:30 Тенис (мъже): Финали на ATP, Торино, Яник Синер - Феликс Оже-Алиасим
Диема спорт
17:30 Футбол: Втора лига, "Дунав от Русе" - "Фратрия"