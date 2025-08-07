Apple ще инвестира общо 600 млрд. USD в САЩ

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Apple разкри плановете си да инвестира допълнителни 100 млрд.долара в производствени ангажименти в САЩ по време на изявление на Тим Кук с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом.

Така общия ангажимент на компанията става 600 млрд.долара. Това включва и работа с партньори за изграждане на завод за сървъри за изкуствен интелект в Тексас.

Новата сума от 100 млрд.долара включва новата американска производствена програма, която ще се осъществи в САЩ с помощта на партньори като Corning, Coherent, GlobalWafers America, Applied Materials, Texas Instruments, Samsung, GlobalFoundries, Amkor, and Broadcom.

По време на брифинга Кук представи на Тръмп диск, направен от стъкло Corning, направен от бивш американски морски пехотинец, който сега е служител на Apple.

Работейки с Corning, Apple ще прави всяко покриващо стъкло за iPhone или Apple watch Хародсбърг, Кентъки.

Компанията също така рекламира вериги за доставка "от край до край" на силиций.

Епъл ще си партнира със Самсунг, за да работи по нови технологии за производство на чипове в завода си в Остин, Тексас.

Компанията ще разполага с общо 450 000 работни места в САЩ, това ще засегне 79 фабрики.