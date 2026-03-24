ЦЕРН ще транспортира антиматерия с камион

Учени от ЦЕРН в Швейцария ще изпробват за първи път транспортиране на антиматерия по пътната мрежа с камион, съобщава АП. ЦЕРН е най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици на Европейската организация за ядрени изследвания и се намира край Женева.

В рамките на експеримента около 100 антипротона ще бъдат изнесени от лабораторията и транспортирани в продължение на няколко часа. Частиците ще бъдат съхранявани във вакуум в специално проектиран контейнер и задържани на място чрез свръхохладени магнити. След като антипротоните бъдат натоварени на камион, учените ще извършат кратко пътуване, за да проверят дали антиматерията може да бъде безопасно пренасяна извън строго контролираната среда на лабораторията. Ако тестът премине успешно, антипротоните ще бъдат върнати обратно.

Боравенето с антиматерия е изключително сложна задача. Според съвременните научни представи за всяка частица съществува съответстваща античастица със същите характеристики, но с противоположен електрически заряд. При контакт между материя и антиматерия настъпва процес на анихилация, при който се отделя значително количество енергия. Поради това дори минимални сътресения по време на транспортирането, ако не бъдат компенсирани от защитната система на контейнера, биха могли да доведат до загуба на антипротони.

Тестът представлява първа стъпка към по-дългосрочната цел антипротони да бъдат транспортирани до други научни центрове, включително Университета „Хайнрих Хайне“ в Дюселдорф, който се намира на около осем часа път при нормални условия. Засега обаче съществуват логистични ограничения, тъй като контейнерът може да задържа частиците самостоятелно за приблизително четири часа.