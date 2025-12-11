Архитектите на AI са Личност на годината на сп."Тайм"

„Архитектите на изкуствения интелект“ бяха обявени за Личност на годината за 2025 г. в престижната класация на сп. "Тайм". По този начин се сбъднаха прогнозите, че тази година влиятелното издание ще отличи някой, свързан с разработването и внедряването на технологиите за изкуствен интелект.

Час по-рано изтече и заготовка на корицата на „Тайм“, на която се виждат шефовете на основните технологични гиганти, седящи един до друг. В социалните мрежи списанието отбеляза, че "2025-а е годината, в която потенциалът на изкуствения интелект е „избухнал безвъзвратно“.

„Затова, че донесоха ерата на мислещите машини, затова, че впечатлиха, но и разтревожиха човечеството, затова, че трансформираха настоящето и надхвърлиха границите на възможното, „Архитектите на изкуствения интелект“ са Личностите на годината на „Тайм“, съобщава списанието.

2025 was the year when artificial intelligence’s full potential roared into view, and when it became clear that there will be no turning back.



For delivering the age of thinking machines, for wowing and worrying humanity, for transforming the present and transcending the… pic.twitter.com/mEIKRiZfLo — TIME (@TIME) 11 декември 2025 г.

Миналата година за личност на годината беше обявен Доналд Тръмп, а през 2023 г. - поп звездата Тейлър Суифт.

Сред потенциалните фаворити за 2025 г. букмейкърските къщи сочеха папа Лъв XIV, новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани, отново Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

В броя си, посветен на Личността на годината за 2025-а, „Тайм“ публикува водеща статия за това как AI е променил света през годината "по нови и понякога плашещи начини“. Тя включва интервюта с главния изпълнителен директор на „Нвидиа“ Дженсън Хуанг, чиито чипове захранват, образно казано, „бума на изкуствения интелект“, както и с инвеститори в тази технология, като например главния изпълнителен директор на „Софтбанк“ Масайоши Сон. В статията се разглеждат и обезпокояващите аспекти на AI, като смъртта на 16-годишен калифорниец, който се самоуби, след което родителите му заведоха дело срещу производителя на ChatGPT - компанията „Оупън Ей Ай“ обвинявайки я за смъртта на сина си заради разговорите, които той е провел с чатбота.

„Тайм“ е сред многото медии, които си партнират с компании за изкуствен интелект, за да лицензират съдържание и да разработват нови инструменти. През юни 2024 г. изданието сключи многогодишен договор за съдържание с „Оупън Ей Ай", който даде на производителя на „Чат Джи Пи Ти“ достъп до архивираното му новинарско съдържание.