Архитектите на AI са Личност на годината на сп."Тайм"

През 2025-а потенциалът на изкуствения интелект избухна безвъзвратно, мотивира се влиятелното издание

Днес, 16:22
„Архитектите на изкуствения интелект“ бяха обявени за Личност на годината за 2025 г. в престижната класация на сп. "Тайм". По този начин се сбъднаха прогнозите, че тази година влиятелното издание ще отличи някой, свързан с разработването и внедряването на технологиите за изкуствен интелект.

Час по-рано изтече и заготовка на корицата на „Тайм“, на която се виждат шефовете на основните технологични гиганти, седящи един до друг. В социалните мрежи списанието отбеляза, че "2025-а е годината, в която потенциалът на изкуствения интелект е „избухнал безвъзвратно“. 

„Затова, че донесоха ерата на мислещите машини, затова, че впечатлиха, но и разтревожиха човечеството, затова, че трансформираха настоящето и надхвърлиха границите на възможното, „Архитектите на изкуствения интелект“ са Личностите на годината на „Тайм“, съобщава списанието.

Миналата година за личност на годината беше обявен Доналд Тръмп, а през 2023 г. - поп звездата Тейлър Суифт.

Сред потенциалните фаворити за 2025 г. букмейкърските къщи сочеха папа Лъв XIV, новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани, отново Доналд Тръмп и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

В броя си, посветен на Личността на годината за 2025-а, „Тайм“ публикува водеща статия за това как AI е променил света през годината "по нови и понякога плашещи начини“. Тя включва интервюта с главния изпълнителен директор на „Нвидиа“ Дженсън Хуанг, чиито чипове захранват, образно казано, „бума на изкуствения интелект“, както и с инвеститори в тази технология, като например главния изпълнителен директор на „Софтбанк“ Масайоши Сон. В статията се разглеждат и обезпокояващите аспекти на AI, като смъртта на 16-годишен калифорниец, който се самоуби, след което родителите му заведоха дело срещу производителя на ChatGPT - компанията „Оупън Ей Ай“ обвинявайки я за смъртта на сина си заради разговорите, които той е провел с чатбота.

„Тайм“ е сред многото медии, които си партнират с компании за изкуствен интелект, за да лицензират съдържание и да разработват нови инструменти. През юни 2024 г. изданието сключи многогодишен договор за съдържание с „Оупън Ей Ай", който даде на производителя на „Чат Джи Пи Ти“ достъп до архивираното му новинарско съдържание.

