Русия вече не е водеща космическа сила

През 2025 г. „Роскосмос“ е извършила само 17 изстрелвания на космически ракети

31 Яну. 2026
След инцидент на стартовата площадка в Байконур Русия трябваше да отложи изстрелванията в Космоса
Русия продължава да губи позиции на световния космически пазар, където някога беше пионер и лидер. До края на 2025 г. държавната корпорация „Роскосмос“ е извършила 17 изстрелвания на космически ракети, обяви вицепремиерът Денис Мантуров на среща с президента Владимир Путин, цитиран от The Moscow Times.

В сравнение с миналата година броят на изстрелванията на „Роскосмос“ остава непроменен, докато Съединените щати увеличават своите от 145 на 181, а Китай - от 68 на 91. В резултат на това Русия изостава от Съединените щати с повече от 10 пъти, а от Китай - с повече от 5 пъти.

Ако не се брои периодът на пандемията, броят на изстрелванията в Русия остава на най-ниското си ниво от 1961 г., когато Юрий Гагарин за първи път полетя в космоса (през тази година те бяха девет). До средата на 60-те години СССР изстрелва повече от 40 ракети годишно. Към началото на 70-те години на миналия век броят им се увеличи до 80-86 изстрелвания годишно, а през 1982 г. е поставен рекорд от 99 изстрелвания.

Оттогава броят им е намалял почти шест пъти и в резултат на това Русия е на прага да изпадне от тройката на водещите космически сили. Нова Зеландия също е провела 17 космически изстрелвания миналата година (в сравнение с 13 през 2024 г. и 7 през 2023 г.), изравнявайки се с дела на Русия на космическия пазар.


“Роскосмос” първоначално планираше поне 20 изстрелвания тази година. Три от тях обаче трябваше да бъдат отложени, тъй като в края на ноември на стартовата площадка Байконур стана инцидент, който прекъсна изстрелването на космическия кораб „Прогрес МС-33“. След това „Протон-М“, носещ метеорологичен спътник, който вече беше поставен на стартовата площадка, трябваше да бъде свален и изпратен за ремонт. Накрая тестовото изстрелване на обещаващата ракета „Союз-5“, очаквано в края на декември, бе отложено за март 2026 г.

Само преди четвърт век Русия заемаше водеща позиция в орбиталните изстрелвания: “Роскосмос” извършваше повече от 30 изстрелвания годишно, в сравнение с 28 за САЩ, 12 за Европа и 5 за Китай (към 2000 г.). Но оттогава САЩ увеличиха темпа на изстрелванията си с 5,2 пъти, докато Китай - почти 14 пъти.

Надявайки се да се присъедини отново към клуба на водещите космически сили, Кремъл одобри национален проект за изследване на космоса на стойност 4,4 трилиона рубли през 2025 г., който планира да изведе в орбита близо 900 спътника за проекта „Расвет“ (аналог на Starlink), както и още над 100 спътника за наблюдение на Земята. Според плана, до 2030 г. се очаква броят на космическите изстрелвания в Русия да се увеличи до 68 годишно, а в рамките на 12 години да надмине рекорда на Съветския съюз от над 100 годишно.

Въпреки амбициозните очаквания, предвид технологичната си изолация, Русия е обречена да изостава от космическите лидери, според космическия експерт Иван Тимофеев. Да се ​​разчита на Китай, който Кремъл смята за стратегически партньор, в космическите изследвания също е безсмислено, смята експертът: „Китай не иска да сътрудничи; ще направи всичко сам. А [Русия] няма какво да му предложи.“

