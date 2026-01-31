Космическият код на живота: Откриха молекула, която ще пренапише историята

Учени откриха в Космоса най-голямата органична молекула, откривана някога в междузвездното пространство и която съдържа сяра, която е ключов компонент на живота. Изследователите наричат това откритие „липсващо звено“ в разбирането на учените за произхода на химията на живота, съобщава БГНЕС, като се позовава на Си Ен Ен.

Сярата е 10-ият най-разпространен елемент във Вселената и ключов компонент на аминокиселините, протеините и ензимите на Земята. Но докато изследователите преди това са откривали молекули, съдържащи сяра, подобни на новооткритата в комети и метеорити, големите молекули отсъстваха от междузвездното пространство – обширната област между звездите, осеяна с облаци прах и газ.

„Сярата е дошла на Земята от Космоса много отдавна. Ние обаче сме открили в Космоса само много ограничен брой молекули, съдържащи сяра, което е изненадващо. Тя би трябвало да съществува в огромни количества, но е много трудно да се намери“, каза водещият автор Мицунори Араки.

Молекулата е открита в молекулярния облак G+0.693–0.027, разположен на приблизително 27 000 светлинни години от Земята, близо до центъра на нашата галактика. Молекулярните облаци са студени, плътни колекции от прах и газ, които позволяват на молекулите да се образуват. Те действат като звездни разсадници, тъй като гравитацията създава струпвания, които в крайна сметка се превръщат в млади звезди.

„Това е най-голямата молекула със сяра, откривана някога в Космоса и съставена от 13 атома“, каза Араки. Преди това най-голямата молекула имаше само девет атома, но това вече беше рядък случай, тъй като повечето открити молекули, съдържащи сяра, имаха само три, четири или пет атома. Откриването на по-големи молекули е важно, добави той, защото помага за запълване на съществуващата празнина между простата химия, открита в Космоса, и по-сложните градивни елементи на живота, открити в комети и метеорити.

Сярата е един от шестте елемента, необходими за живота на Земята, и може би е била ключов компонент в най-ранните форми на живот на Земята, осигурявайки жизненоважно гориво за древните микроби, според Сара Ръсел, професор по планетарни науки в Природонаучния музей в Лондон. „Наличието на сложни органични молекули в центъра на нашата галактика предполага, че биологично важни материали може да има навсякъде в Космоса“, пише в имейл Ръсел, който не е участвал в проучването: „Намирането на такива молекули толкова далеч от нашата планета също предполага, че подобни процеси може да протичат и другаде, което прави съществуването на живот на друга планета малко по-вероятно“.