Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Космическият код на живота: Откриха молекула, която ще пренапише историята

31 Яну. 2026
Pixabay

Учени откриха в Космоса най-голямата органична молекула, откривана някога в междузвездното пространство и която съдържа сяра, която е ключов компонент на живота. Изследователите наричат това откритие „липсващо звено“ в разбирането на учените за произхода на химията на живота, съобщава БГНЕС, като се позовава на Си Ен Ен.

Сярата е 10-ият най-разпространен елемент във Вселената и ключов компонент на аминокиселините, протеините и ензимите на Земята. Но докато изследователите преди това са откривали молекули, съдържащи сяра, подобни на новооткритата в комети и метеорити, големите молекули отсъстваха от междузвездното пространство – обширната област между звездите, осеяна с облаци прах и газ. 

„Сярата е дошла на Земята от Космоса много отдавна. Ние обаче сме открили в Космоса само много ограничен брой молекули, съдържащи сяра, което е изненадващо. Тя би трябвало да съществува в огромни количества, но е много трудно да се намери“, каза водещият автор Мицунори Араки.

Молекулата е открита в молекулярния облак G+0.693–0.027, разположен на приблизително 27 000 светлинни години от Земята, близо до центъра на нашата галактика. Молекулярните облаци са студени, плътни колекции от прах и газ, които позволяват на молекулите да се образуват. Те действат като звездни разсадници, тъй като гравитацията създава струпвания, които в крайна сметка се превръщат в млади звезди. 

„Това е най-голямата молекула със сяра, откривана някога в Космоса и съставена от 13 атома“, каза Араки. Преди това най-голямата молекула имаше само девет атома, но това вече беше рядък случай, тъй като повечето открити молекули, съдържащи сяра, имаха само три, четири или пет атома. Откриването на по-големи молекули е важно, добави той, защото помага за запълване на съществуващата празнина между простата химия, открита в Космоса, и по-сложните градивни елементи на живота, открити в комети и метеорити. 

Сярата е един от шестте елемента, необходими за живота на Земята, и може би е била ключов компонент в най-ранните форми на живот на Земята, осигурявайки жизненоважно гориво за древните микроби, според Сара Ръсел, професор по планетарни науки в Природонаучния музей в Лондон. „Наличието на сложни органични молекули в центъра на нашата галактика предполага, че биологично важни материали може да има навсякъде в Космоса“, пише в имейл Ръсел, който не е участвал в проучването: „Намирането на такива молекули толкова далеч от нашата планета също предполага, че подобни процеси може да протичат и другаде, което прави съществуването на живот на друга планета малко по-вероятно“. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

молекула, Космос

Още новини по темата

Китай запали първото космическо барбекю
26 Дек. 2025

Възможен е живот на екзопланетата K2-18b
19 Апр. 2025

Колко опасен е боклукът в Космоса?
01 Март 2025

Китай изпробва тухли от лунна почва в Космоса

17 Ноем. 2024

Китай изпрати трима тайконавти на космическата си станция

30 Окт. 2024

Телескопът "Евклид" показа първи снимки на далечни галактики
18 Окт. 2024

Blue Origin отново изпраща туристи в космоса
20 Май 2024

След провала на "Перегрин" и НАСА отложи мисиите до Луната
09 Яну. 2024

Индия изследва черните дупки
02 Яну. 2024

Мечка на Марс, Най-далечната звезда и Коледна галактика (ГАЛЕРИЯ)

27 Дек. 2023

Туристи тръгват с луксозна капсула към Космоса през 2024 г. (ГАЛЕРИЯ)
23 Дек. 2023

В космоса Коледа дойде по-рано
20 Дек. 2023

Квантов компютър позволи да се види химична реакция с просто око
30 Авг. 2023

Нова молекула прави пластмасите здрави като метал
27 Авг. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ